Володимир Зеленський звернувся до українців у Великодню ніч. Президент заявив, що цього разу буде без привітання. Напередодні свята Росія завдала черговий ракетний удар по Україні.

Зеленський повідомив, що, за останніми даними, загинули 8 людей. Також відомо про 18 постраждалих. Президент наголосив: це – звичайні мирні люди, а серед убитих – 3-місячна дівчинка, повідомляє 24 канал.

Зауважте Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський

Удар по Одесі завдали з району Каспійського моря

Український лідер зауважив, що вбивати дітей – це, схоже, нова національна ідея Росії. Удар по Одесі завдала російська стратегічна авіація з району Каспійського моря.

Вдалося збити 2 ракети, а ще 5 – ударили по мирному місту. Зокрема, по звичайній багатоповерхівці.

Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази. Кожного, хто виконує ці накази. Скільки б часу у нас це не зайняло, але усі ці покидьки відповідатимуть за кожну смерть,

– пообіцяв Зеленський.

Президент наголосив, що Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Однак у них ще залишилися ракети. Росіяни можуть продовжувати ракетний терор проти українців.

Але те, що Росія вже наробила, – достатній аргумент для світу, аби визнати Росію – спонсоркою тероризму, а російську армію – терористичною організацією. Зеленський наголосив, що Україна наполягатиме на цьому у переговорах з партнерами.

Зеленський зауважив, що Росія стала терористкою. І їй за це – не соромно. А якщо не соромно, отже, це свідомо. Отже має бути максимальна відповідальність.

Розкриваються нові факти про злочини окупантів

Зеленський наголосив, що наразі розкриваються нові факти про злочини росіян проти маріупольців. Встановлюють нові місця поховань убитих. Вже мовиться про десятки загиблих.

Росія продовжує підтримувати діяльність так званих "фільтраційних таборів". Зокрема, це відбувається поблизу Маріуполя. Водночас Зеленський зауважив, що чесна назва для них – концентраційні табори. Свого часу такі будували нацисти.

Вцілілих українців депортують на окуповані території та до Росії. Зокрема, у Сибір та навіть Владивосток. Серед примусово вивезених – діти. Росіяни хочуть, аби вони забули, де їхній дім, звідки вони. А ці малюки – з України.

"Усі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь"

Зеленський наголосив, що сьогодні християни східного обряду вшановують Велику суботу. Це день між розп'яттям та воскресінням. Президент зауважив, що, схоже, Росія застрягла на роки саме у такому дні: коли смерть тріумфує, а Бога нібито немає. Однак воскресіння буде, а життя переможе смерть.

Український лідер зауважив, що правда переможе будь-яку брехню. Зло покарають. Росії доведеться вивчити ці істини. Це – тільки питання часу.

"Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. Це лише питання часу, коли ми зможемо повернути всіх депортованих українців додому. Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир", – наголосив Зеленський.

Зеленський про розмову з Джонсоном

Президент розповів, що вкотре провів розмову з Борисом Джонсоном. Український лідер проінформував прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію у Маріуполі та загалом у зонах, де тривають бойові дії.

Президент подякував Джонсону за вагому оборонну й фінансову підтримку для України.

Також Зеленський анонсував важливі переговори з американськими партнерами. Їх запланували на 24 квітня.

Українців просять дотримуватися комендантської години

Наостанок Зеленський звернувся до українців з проханням дотримуватися комендантської години. Це дуже важливо у контексті безпеки. Водночас вже з 05:00 українці зможуть завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах.



"Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які дають нам безпеку і цієї ночі перед Великоднем, і завжди. Які обороняють державу. Які виборюють для українців свободу", – підсумував Зеленський.

Нічне звернення Зеленського за 23 квітня: дивіться відео