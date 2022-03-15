Росіяни і в страшному сні не могли таке побачити, – звернення Зеленського після 19 днів війни

Володимир Зеленський звернувся до українців у ніч проти 15 березня. Він підкреслив, що завершився ще один тяжкий день, який наближає нас до перемоги та миру.

Глава держави пояснив, що ворог, як і раніше, розгублений. Адже не очікував такого потужного спротиву. Загарбники вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями брехала про українців.

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Ворог тікає з поля бою й кидає там техніку

Як зазначив Зеленський, ворог вже починає розуміти, що нічого не досягне війною. Це, мовляв, знають російські солдати й офіцери. Вони все частіше тікають з поля бою й кидають техніку. Наші захисники натомість забирають ці трофеї й використовують для захисту України.

Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити,

– підкреслив політик.

Зеленський звернувся до російських військ

Далі президент звернувся до російських солдатів – як тих, хто вже зайшов на нашу землю, так і тих, кого тільки планують відправити сюди на війну. "В України ви нічого не заберете. Ви забиратимете життя. Вас дуже багато. Але й ваше життя також заберуть. Але заради чого вам гинути? Я знаю, що ви хочете вижити", – зазначив він.

Як наголосив Зеленський, українці знають, що окупанти насправді думають про цю війну, адже чують це у перехоплених розмовах. "Від імені українського народу – даю шанс вижити. Якщо ви здаєтеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами гідно. Як не було у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою", – додав політик.

Про нищівні втрати загарбників

Президент наголосив, що хоробрі захисники України продовжують завдавати ворогу нищівних втрат. Адже вже скоро кількість збитих російських гвинтокрилів досягне сотні одиниць. "Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки", – зауважив він.

За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні,

– підкреслив Зеленський.

Зеленський закликає росіян боротися

Водночас глава держави подякував тим громадянами держави-агресорки, які не припиняють спроб донести правду. Згадав, зокрема, про редакторку російського "Першого каналу", яка увірвалася до студії з антивоєнним плакатом. Зеленський закликав росіян боротися, поки їхня батьківщина остаточно не перетворилася "на дуже велику Північну Корею".

Увесь світ бачить воєнні злочини Росії

Також президент розповів й про четвертий пакет антиросійських санкцій, затверджений Євросоюзом. Україна продовжує працювати зі своїми партнерами над новими обмеженнями. Аби кожен відповідальний за цю війну та гуманітарну катастрофу, спровоковану росіянами, отримав відповідь. Зеленський наголосив, що увесь світ бачить, що зараз відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені та інших містах.

Протягом 14 березня з Київщини та Луганщини вдалося евакуювати 3 806 українців. Водночас ворог вже третій день не пропускає гуманітарний вантаж до Маріуполя. "Але ми будемо намагатися. Будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду й медикаменти", – запевнив він.

Агресивні дії окупантів Зеленський обговорив вже з низкою іноземних політиків. Серед них – президентка Єврокомісії, польський президент, прем'єр-міністр Люксембургу та Ізраїлю. Всі ці переговори спрямовані на те, аби якнайшвидше завершити війну якнайшвидше.

Над цим працювала й наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра,

– глава держави.

Рішення для підтримки економіки

В Україні розпочинають податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік.

Замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу (перша й друга групи ФОПів) буде добровільна сплата єдиного податку. "Якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань", – пояснив президент.

Скасовують й усі перевірки для всіх бізнесів. Умова одна: забезпечувати нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Нагороди для захисників України

Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військових ЗСУ (59 з них, на жаль, посмертно). Усі ці воїни проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну.

"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу! Вічна вдячність усім нашим героям! Слава Україні", – підсумував політик.

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