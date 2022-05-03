Росія намагається вимістити своє безсилля, атакуючи Україну, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент розповів, що з Маріуполя 3 травня вдалось вивезти 156 людей.

Президент пригадав також, що люди перебували в укриттях понад 2 місяці. Про це президент розповів 3 травня – на 69 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський розповів про евакуацію з Маріуполя

Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з "Азовсталі" в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей. Це жінки, діти,

– пригадав президент.

Пригадав, що 6-місячна дитина два місяці свого життя провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів.

"Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу", – запевнив президент.

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