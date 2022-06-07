Зеленський звернувся до українців: що сказав президент у 104 день війни

Увечері 7 червня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що день був багатим на дипломатичні та внутрішньополітичні активності.

Український лідер розповів, що уряд утворює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалили за результатами наради, яку Зеленський провів 7 червня.

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Зеленський попередив про найскладнішу зиму

Президент наголосив: що б не планували собі окупанти, Україна має готуватися до майбутньої зими. Під час наради обговорили закупівлі достатнього обсягу газу, необхідного для опалювального сезону.

Зеленський попередив, що через російську агресію це буде – найскладніша зима за всю історію незалежності України. Однак її необхідно пройти так, аби українці відчували нормальну роботу держави.

У цей час Україна не продаватиме газ та вугілля. Увесь внутрішній видобуток спрямують на внутрішні потреби українців.

Також роблять усе можливе, аби наростити можливості експорту електрики. Наявні потужності дозволяють це робити.

"А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати наш валютний виторг, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, пріоритетом є ремонтна програма для:

ТЕС;

ТЕЦ;

котелень.

Український лідер додав, що, зокрема, мовиться про ті котельні, які зруйнували або пошкодили російські загарбники.

Тарифи на газ та опалення мають не змінитися

Зеленський наголосив, що поставив перед урядом максимально конкретне завдання: необхідно зробити так, щоб тарифи на газ та опалення у наступному опалювальному сезоні не змінитися. Це – забезпечать.

"Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і взимку 2022 – 2023 років", – заявив президент.

Україна зробила все, аби з'явилося вагоме історичне рішення

Зеленський зауважив, що провів нараду щодо комунікації з ЄС та низкою окремих країн, які туди входять, щодо української заявки та набуття статусу кандидата. Дипломатична активність триває щодня.

Всі працюють, аби уже в червні з'явилося вагоме історичне рішення. Президент додав, що зі свого боку Україна виконала абсолютно всю необхідну роботу.

Триває героїчна оборона Донбасу

Зеленський заявив, що триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячішими точками залишаються:

Сєвєродонецьк;

Лисичанськ;

Попасна.

Російські загарбники не сподівалися, що опір українських воїнів буде таким міцним. Тепер ворог намагається залучити додаткові ресурси на Донбаському та Херсонському напрямках.

Водночас Зеленський зауважив: більшість окупантів вже чудово зрозуміли, що у них немає жодних перспектив в Україні. Цей настрій українська сторона фіксує у перехоплених розмовах ворога.

Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого,

– заявив Зеленський.

Тим часом триває активна робота, аби залучити гроші на підтримку ЗСУ та для відновлення України.

На деокуповані території повертають електрику, газ, постачання води, зв'язок. Однак попереду ще багато-багато роботи.

Світоліна стала амбасадоркою UNITED24.

Необхідно відбудувати все, що зруйнували загарбники. Зеленський наголосив, що державна фандрейзингова платформа UNITED24 є одним з інструментів, аби це реалізувати.

Лише за перший місяць роботи вдалося залучити понад півтора мільярда гривень для України.

Амбасадоркою UNITED24 7 червня стала Еліна Світоліна.

Президент анонсував запуск "Книги катів"

Зеленський заявив, що вже на наступний тиждень запланували випуск спеціальної "Книги катів". Це – інформаційна система. У ній зберуть підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

"Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося", – наголосив президент.

Звернення Зеленського за 7 червня: дивіться відео