Непростий день, – Зеленський у зверненні розкритикував рішення Канади щодо "Північного потоку"

Володимир Зеленський розповів, що росія спробує повністю припинити подачу газу в Європу. До таких дій кремль хоче вдатись у найгостріший момент постачання.

Відповідну заяву президент озвучив ввечері 11 липня. Тобто на 138 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.

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Зеленський прокоментував рішення Канади щодо "Північного потоку"

Володимир Зеленський розповів, що наше МЗС викликало представника Канади в Україні через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії.

Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично росії. Це стосується спільних правил,

– пояснив Зеленський.

Додав, що у такому випадку росія може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу.

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росія може повністю припинити постачання газу в Європу

"І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується", – пояснив президент України.

Зеленський пригадав, що наразі можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем.

Окрім того, президент розповів:

увесь день рятувальники розбирають завали у місті Часів Яр на Донеччині – загинула 31 людина, вдалось врятували 9;

росія вдарила по Харкову – відомо про 5 загиблих;

ракети вдарили по Одещині, важкі бої на Донбасі.

І на такому тлі просто соромно дивитись, як людям не вистачає сміливості, щоб чесно розібратися з однією турбіною,

– сказав Зеленський.

Особливий статус для поляків в Україні

Направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроєкт – про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні,

– пояснив Зеленський.

Закон створили як відповідь на рішення Польщі. Саме з цією країною дуже зміцнились стосунки. Також президент:

підписав указ про присвоєння Перемишлю почесного звання "Місто-рятівник" у відповідь на допомогу Україні;

говорив з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Говорив з Президентом Туреччини Ердоганом. Ключове питання – це відновлення наших експортних маршрутів через Чорне море. Працюємо над тим, щоб це стало можливим.

Що швидше це відбудеться, то менше людей у світі відчують удар продовольчої кризи, що так дбайливо готувалася Росією.

Увечері Володимир Зелеський підписав черговий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 287 учасників бойових дій.

Звернення Зеленського за 11 липня: вілиться відео