Український прапор буде в усіх наших містах та селах, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ завдали росіянами істотних логістичних втрат. Президент запевнив, що наш прапор буде на всіх містах та селах та пояснив, що зараз варто робити.

Зокрема мовиться про інформаційну та емоційну підтримку наших людей в окупованих районах. Про це президент сказав ввечері 18 липня.

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Зеленський подякував хлопцю, який вийшов з українським прапором у Маріуполі

Сьогодні (мовиться про 18 липня – 24 канал) новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок,

– сказав Зеленський.

Додав, що цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Президент України пояснив, що:

росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі;

попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть;

ми жодного дня про них не забували і попросив усіх, хто має для цього контакти і можливості – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду.

Український прапор буде в усіх наших містах і селах

Володимир Зеленський заявив, що:

ЗСУ змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат;

російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території;

ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів.

Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні... Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині... Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно – наших людей в окупованих районах,

– заявив президент.

Він закликав говорити тим людям про Україну. Держава це робить, проте маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства.

ЗСУ звільнили понад тисячу населених пунктів

Станом на сьогодні (мовиться про 18 липня – 24 канал), вдалося звільнити від окупантів 1 028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем загарбників. І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний звʼязок,

– запевнив президент.

Окрім того, Володимир Зеленський пояснив, що:

говорив з президентом Бразилії Жаїром Болсонару про довготривалі наслідки російської війни проти України, санкційну політику, питання наших двосторонніх відносин;

відбувається кадрова ревізія СБУ та вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки, проте підстави схожі – незадовільні результати роботи.

Наприкінці звернення президент подякував всім, хто вірно та ефективно служить державі та захищає українські інтереси на своєму рівні.

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