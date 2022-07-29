Як би окупанти не хотіли нас зламати – ми повинні триматися: Зеленський записав нове звернення

Володимир Зеленський заявив, що вбивство окупантів по Оленівці є свідомим воєнним злочином росіян. москва вбила понад 50 українців.

Відповідну інформацію президент розповів ввечері 29 липня. Перед цим після наради в Зеленського силовики озвучили спільну заяву.

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Зеленський пообіцяв, що росіяни відповідатимуть за злочини

Володимир Зеленський заявив, що удар окупантів по Оленівці – це свідомий воєнний злочин росіян, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Там понад 50 людей загинули.

Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент Україн додав, що має бути чітке юридичне визнання росії державою-терористом.

"росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це – факт", – пояснив президент.

росії не вдасться нікого обманути

Володимир Зеленський пригадав, що коли оборонці "Азовсталі" виходили з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я наших воїнів.

Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених,

– заявив президент.

Також пояснив, що українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень:

​ Радбез ООН поінформований;

Радбез ООН поінформований; всі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді;

росії нікого не вдасться обманути.

Окрім того, Володимир Зеленський розповів про візит на Одещині. Зокрема, там президент:

зустрічався з бійцями Сил спеціальних операцій, подякував їм за службу, нагородив найкращих. Президент наголосив на тому, що головне завдання військових, щоб у ворога не було жодної спокійної хвилини на цій землі – земля має горіти під ногами;

в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Це важливо не тільки для економічної міцності України, а й для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи.

Не хочу зараз нічого прогнозувати – подивимося, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту. ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу,

– пояснив Зеленський.

Додав, що ЗСУ зроблять все для захисту нашого узбережжя.

росія хоче зламати нашу внутрішню силу

Президент України також додав, що російський терор спрямований передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу, адже кремль нічого не може зробити з нами на полі бою.

Наші оборонці дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля боротися мають бути сильними до самої нашої перемоги. Хоч би що робили окупанти, хоч би як вони намагалися зламати наш дух, ми повинні триматися, бути мобілізованими й повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги,

– закликав Зеленський.

Президент України також сказав: "Якщо хтось із вас відчуває, що не витримує того зла, яке бачить, подумайте, як іще особисто ви можете допомогти обороні України".

Володимир Зеленський закликав людей:

допомагати ЗСУ;

доносити світу факти про російський терор;

переконувати всіх, кого знаєте в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні.

Володимир Зеленський заявив, що ми обов'язково переможемо, та до цього нам усім разом треба дійти.

"Вічна пам'ять усім жертвам російського терору! Вічна слава кожному й кожній, хто знищує цих окупантів! Слава Україні!", – сказав президент.

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