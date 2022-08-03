У новому зверненні Зеленський прокоментував події у Тайвані, на Балканах і Кавказі

Володимир Зеленський розповів, що всі ці ситуації в світі здаються різними. Проте додав, що їх об'єднує те, що глобальна архітектура безпеки не спрацювала.

Відповідну заяву президент зробив ввечері 3 серпня. Також раніше Зеленський назвав єдину різницю між росією і терористами і закликав світ піти на важливе рішення.

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Зеленський прокоментував ситуацію в світі

Президент України пригадав, що цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях.

Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об'єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності,

– пояснив Зеленський.

Президент України запевнив, що це те, на що Україна звертає увагу не тільки на 161 день з початку повномасштабної війни, а й з 2014 року. Тоді росія уникнула відповідальності за окупацію Криму, війну на Донбасі та збиття малазійського Boeing 777 біля Донецька.

"І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться", – пояснив Зеленський.

Крихкість свободи можна захистити тільки спільними вчинками

Наш народ об'єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода. Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу,

– запевнив президент.

Додав, що крихкість нашої свободи можна захистити тільки спільними діями. Щоб це працювало в довгостроковій перспективі, – має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави.

Мовиться про системний рівень, на рівні глобальних інституцій.Саме для цього зараз працює Україна та наші партнери.

Якби росія хотіла закінчувати війну, то не стягувала б зараз резерви на Південь

Треба вирішити надзвичайно важливе національне завдання: українську точку зору мають бачити й чути у тих частинах світу, де російська пропаганда досі дуже гучна. Це стосується й Тихоокеанського регіону, і країн Південної та Східної Азії, Арабського світу, Африки, Латинської Америки,

– розповів Зеленський.

Додав, що саме тому потрібна інформаційна підтримка від усіх наших людей і всіх друзів за кордоном, чий голос може бути почутий.

Володимир Зеленський пояснив, що росія почала усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом. Саме тому з москви пішла нова пропагандистська активність:

вони визначили "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно;

активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів...

Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український Південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей,

– запевнив Зеленський.

Додав, що огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на росію, яка воює проти цих цінностей.

Володимир Зеленський пояснив, що терор можна зупинити лише спільною незламною силою.

Також Верховний Головнокомандувач Збройних сил України підписав новий указ про нагородження 194 наших бійців державними нагородами. На жаль, 28 із них – посмертно.

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