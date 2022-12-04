Вистояти цієї зими – це відстояти все, – Зеленський звернувся до українців

Наші захисники вже 284 дні стримують навалу росіян. Ввечері 4 грудня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні минає 4 день зими, повідомляє 24 канал. Зрозуміло, що вона буде дуже складною

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Зима наближає Україну до перемоги

За словами президента, варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, що наближає Україну до головного – до перемоги.

Кожен із цих 90 зимових днів. Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти – і ми вистоїмо. Вистояти цієї зими – це відстояти все,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що в Росії ще поки є ракети та перевага в артилерії.Однак в українців є те, чого окупант не має і не матиме:

Ми захищаємо свій дім, і це дає найсильнішу мотивацію з можливих.

Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу.

Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України увесь світ.

Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах – усюди, куди повертається Україна.

"Повертаються люди, ЗСУ, всі ми. А це означає, що нас чекають всюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди", – додав глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Україна має перетворитися на Пункт Незламності

Зеленський заявив, що для того, щоб пройти цю зиму, українці повинні ще більше допомагати одне одному та дбати одне про одного.

І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими й ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які здатні послабити нас усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його особисто,

– зазначив президент.

За його словами, треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності та працювати щодня й щоночі.

"Держава, бізнес, люди – усі ми, українці, усі разом. Цієї осені було зроблено багато, щоб посилити позиції держави й щоб окупант втрачав. Маємо робити все, щоб і після цієї зими можна було сказати те саме", – наголосив глава держави.

Восени українці працювали цілодобово, щоб відновити нормальне життя після російських ударів. І яким би масштабним не був терор росіян, бажання українців відновити все в нашому домі завжди було ще масштабнішим.

"Так має бути й надалі. Наші сили оборони міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки. Скільки разів уже окупанти збиралися захопити увесь Донбас, бути в Бахмуті… Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог… Наші хлопці – справжні герої", – зауважив Зеленський.

Тому ключове завдання держави та народу – робити все, щоб підтримати наші сили оборони, зміцнити ЗСУ, знайти у світі для них все потрібне. Президент додав, що знає, як складно в Бахмуті, на Донбасі.

"Хлопці, тримайтесь! Я з вами. Народ із вами. Щоб це завдання виконувати – щоб виконувати успішно – саме для цього маємо завжди підтримувати одне одного. І я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну і хто після цієї зими обов'язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги – це також його чи її особистий результат, особисте досягнення. Слава всім, хто воює за Україну і хто працює для українців! Слава нашому міцному народу! Слава Україні!" – підсумував президент.