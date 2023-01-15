Трагедія у Дніпрі та нові санкції проти росіян: Зеленський записав звернення до українців

Сили оборони продовжують героїчно захищати Україну від окупантів. Ввечері 15 січня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні весь день отримував доповіді з Дніпра, повідомляє 24 Канал. Там продовжується розбір завалів.

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Президент розповів про ситуацію в Дніпрі

Зеленський розповів, що до розбору завалів в Дніпрі залучені всі відповідні служби. Він подякував усім, хто здійснює рятувальну операцію, зокрема ДСНС, поліції, Нацгвардії, комунальним службам, а також лікарям та волонтерам – звичайним дніпрянам, які допомагають.

Станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – 6 дітей. Боремося за кожну людину! Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя,

– зазначив президент.

Він додав, що станом на 20:52 у переліку загиблих – 30 людей, зокрема одна дитина – дівчинка, якій було 15 років.

"Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних… За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу", – зауважив глава держави.

Зеленський подякував кожному, хто не залишився байдужим

"Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор", – наголосив президент.

Він також звернувся до росіян, які навіть зараз не змогли вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, попри те, що прекрасно все бачать і знають.

"Ваше боягузливе мовчання, спроба "перечекати" те, що відбувається, закінчаться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться або намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати", – заявив глава держави.

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