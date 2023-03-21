Перша річниця переможних боїв та перемовини з Кішідою: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 21 березня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни. Мовиться про битви на Півночі нашої держави, які призвели до втечі окупантів, повідомляє 24 Канал.

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21 березня – річниця битви за Мощун

Зеленський розповів, що перед записом звернення він говорив із президентом Чилі.

"Це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", – додав Зеленський.

За його словами, найкращий доказ цього – це вже набутий українцями досвід вигнання російських окупантів завдяки:

хоробрості українських воїнів,

підтримці українських партнерів, які ніколи не змиряться з російським прагненням зламати міжнародний правопорядок.

Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на Півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні,

– зазначив український лідер.

Він додав, що були й інші такі кроки, зокрема:

битва за Гостомель;

бої за Ірпінь;

боротьба на Чернігівщині й Сумщині;

битва за Зміїний;

жорстоке протистояння на Півдні України;

унікальна оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на Півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста", – наголосив президент.

За його словами, впевненість у перемозі України, бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, народилися саме в містах-героях Півночі, Сходу та Півдня.

"У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок. Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо й наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію", – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський зустрівся з Кішідою

Глава держави розповів, що він сьогодні вшанував героїв битви за Мощун – за Київ – саме там, де збудують меморіал на честь українських воїнів і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя забрала ця жорстока війна.

Сьогодні й гість нашої держави – прем'єр-міністр Японії Кішіда – почав свій візит в Україну з відвідання Бучі. З ушанування пам'яті всіх, чиї життя були забрані російським терором. Пан Кішіда відвідав Стіну пам'яті в Києві, біля Михайлівського собору, ушанував наших воїнів, які загинули за Україну,

– зауважив Зеленський.

За його словами, це дуже важливо, коли глобальні лідери проявляють хоробрість, відвідуючи Україну, попри всі ризики, і проявляють повагу до українців, які воюють не лише за свою державу та незалежність, а й за те, щоб у світі все ж збереглися й діяли цивілізовані правила, цивілізоване життя.

"Наші переговори з паном Кішідою були доволі продуктивними. Варто зважати на те, що цей візит відбувається в час, коли Японія головує у "Групі семи" – у "Великій сімці" демократичних держав", – зазначив президент.

Він додав, що з урахуванням міцності Японії, її лідерства в Азії у захисті миру й міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальності як головуючої в "Групі семи" сьогоднішні переговори справді можуть дати глобальний результат.

"Ми обговорили й безпекові питання, і політичні, і санкційні, і економічні, і гуманітарні. Є готовність Японії долучитися до нашої відбудови – бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах", – заявив глава держави.

Окрім цього, президент почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом з Україною, щоб іще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії та російського терору.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський подякував всім, хто допомагає українцям захищати свободу й звільняти нашу землю.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава кожному й кожній, хто б'ється за Україну під Бахмутом, Авдіївкою, під Вугледаром та в усіх інших гарячих точках передової!

– наголосив президент.

Він додав, що сьогодні відбулося засідання Ставки, головним питанням якого була передова.

"Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз", – зауважив глава держави.

Президент особливо відзначив воїнів, які б'ються саме на Донбасі:

10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду,

54-ту та 92-гу окремі механізовані бригади.

"Стійко, сміливо й результативно.Молодці, хлопці! Слава нашим героям! Слава Україні!" – підсумував глава держави.