Британія і Нідерланди працюватимуть над коаліцією винищувачів для України: звернення Зеленського

Триває 447 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ввечері 16 травня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави подякував усім захисникам і захисницям українського неба, повідомляє 24 канал. Вони збили усі 18 ракет, які випустили росіяни.

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Україна працює для ще більшого захисту неба

Президент розповів, що триває робота над візитами, які принесуть ще більше можливостей, ще більше систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба! Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном прем'єр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що вчора це підтримав президент Франції Емануель Макрон, а сьогодні – прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Хороший початок коаліції! Дякую всім! Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях", – наголосив український лідер.

За його словами, день за днем, місяць за місяцем українська команда діяла заради того, щоб в українців був захист неба.

"Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент відзначив військових

Зеленський розповів, що сьогодні із самого ранку першим питанням після повернення з відрядження було проведення засідання Ставки.

Були доповіді командувачів оперативних напрямків, головкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки. Дуже важлива доповідь генерала Сирського – щодо ситуації на Бахмутському напрямку,

– зауважив президент.

Він подякував усім бійцям на Бахмутському напрямку – кожному солдату, сержанту, офіцеру, які роблять там надлюдські речі. Особливо глава держави відзначив:

5-ту окрему штурмову бригаду,

десантників "Вісімдесятки",

воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Ваша сміливість, ваша рішучість і ваші успіхи в знищенні ворога – це надзвичайно важливо!" – наголосив український лідер.

Також він відзначив бійців на Таврійському напрямку, серед яких:

"Сімдесятдев'ятка" – славетна 79-та окрема десантно-штурмова бригада,

артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади,

74-й окремий розвідувальний батальйон,

116-та окрема бригада територіальної оборони,

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

"Дякую вам! Стійкість і влучність ваша – зразкові", – підкреслив Зеленський.

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Зеленський взяв участь у роботі Саміту Ради Європи

Президент розповів, що також він взяв участь онлайн у роботі Саміту Ради Європи, що працює сьогодні в Рейк'явіку.

Усі країни вільної Європи, сильні лідери нашої Європи… Подякував їм за підтримку нашої держави й закликав діяти разом і надалі на 100%, щоб ми були захищені – уся Україна, уся Європа, увесь вільний світ – на 100%. Жодна ракета терористів, жодна гармата терористів і жоден шантаж терористів не повинні загрожувати свободі!

– наголосив глава держави.

Окрім цього, він провів кілька нарад сьогодні щодо міжнародних заходів – уряд та дипломати роблять все, щоб дати українським воїнам іще більше можливостей та зробити закінчення цієї війни перемогою нашої держави ще ближчим.

"Готуємо ще новини для України! Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував український лідер.