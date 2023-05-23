Поїздка на передову та посилення оборони: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки російських загарбників. Ввечері 23 травня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні він був на Донеччині, на українських передових позиціях. Зокрема, в районі Вугледара і Мар'їнки, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Контрнаступ скоро почнеться, у нас вже є мінімум зброї, – Буданов

Зеленський відзначив захисників

Президент розповів, що сьогодні він мав честь привітати українських морпіхів з їхнім професійним святом – Днем морської піхоти України.

Вручив державні нагороди воїнам і стрічки "За мужність та відвагу" найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту. Впевнений, ви пам'ятаєте ці підрозділи – часто у вечірніх зверненнях саме їм дякую за надзвичайні результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні нагородив їх особисто,

– зауважив український лідер.

Зеленський нагородив військових, серед яких:

35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського,

406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова,

140-й окремий розвідувальний батальйон.

"Дуже потужні підрозділи, і я вдячний кожному з вас, воїни! І дякую за шеврони, це справді дуже почесно! Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти – і ми забезпечимо їх сучасною зброєю й технікою", – повідомив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Варто прочитати Депортація дітей з України: як уряд Лукашенка брав участь у воєнному злочині

Головне завдання – посилення оборони

Президент зазначив, що його поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями та в попередні тижні.

Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави й сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою,

– наголосив Зеленський.

Він також особисто подякував:

36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка, б'ючись зараз, часто заслуговує на вдячність завдяки своїй силі та ефективності;

воїнам зі 137-го окремого батальйону морської піхоти – за дуже хороші результати, яких вини досягають на передовій,

всіх, хто здобуває шану до звання українського морпіха.

Окрім цього, український лідер подякував й іншим підрозділам сил оборони, які б'ються на найжорстокіших напрямках, серед яких:

55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ";

59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка;

74-й окремий розвідувальний батальйон;

5-та окрема Слобожанська бригада Національної гвардії, яка воює на Луганщині разом з іншими підрозділами сил оборони та саме так, як потрібно, захищає позиції та знищує російських окупантів

"Дякую вам, наші воїни! Дякую всім, хто додає Україні сили! Сила нашої держави зараз, сила нашої оборони зараз – це основа сили міжнародного порядку, що заснований на правилах. Разом переможемо! Слава Україні!" – підсумував глава держави.