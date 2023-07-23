Росія наближає свій демонтаж з історії, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 23 липня традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що хоче подякувати кожному та кожній, хто з Одесою.

Зеленський про моторошний удар по Одесі

Український лідер повідомив, що в Одесі внаслідок терористичного удару російських окупантів загинула одна людина. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким, інформує 24 Канал. Окрім того, відомо про 20 постраждалих. Серед них – 4 дітей: 11, 12 та 17 років.

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Президент розповів, що окупанти атакували Одесу 19 ракетами різних типів. Ворог зробив це свідомо, аби їх було ще складніше збити.

І я дякую кожному й кожній, хто з Одесою. Дякую всім у місті, хто допомагає постраждалим та з розбором завалів. Рятувальники й лікарі, військові й поліцейські, волонтери та місцева влада. Бізнес, який долучився. Дякую й усім містянам. Дуже важливо допомагати одне одному та своєму місту,

– наголосив президент.

Окрім того, Зеленський подякував тим у світі, хто вже засудив черговий прояв російського зла. Український лідер наголосив, що не можна допустити, аби люди звикли до терористичних атак Росії. Мішенню російських атак є не лише міста або села, або люди. Мішенню окупантів є людяність та основи всієї нашої європейської культури

"Очевидно, все це – глобальна загроза. Знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і в цих кремлівських божевільних теж не вийде", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що неодмінно все відбудують. Свято-Преображенський собор в Одесі буде.

"Головне, що попри будь-які намагання зламати нашу державу й наших людей ми чітко знаємо: у нас, в України є майбутнє, бо ми захищаємо культуру й людяність. Росія ж цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії", – запевнив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський про події наступного тижня

Президент наголосив, що вже триває підготовка до наступного тижня. Зеленський наголосив, що буде багато різних подій, аби посилити захист України. Зокрема, вже у середу, 26 липня, відбудеться перше засідання Ради Україна – НАТО. Окрім того, готуються нові пакети підтримки від партнерів.