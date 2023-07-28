Робимо це непублічно, – у зверненні Зеленський анонсував потужні міжнародні рішення

Сили оборони продовжують героїчно боронити нашу державу від російських окупантів. Ввечері 28 липня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні був важливий і хороший день, повідомляє 24 Канал. Зокрема, відбулася зустріч з прем'єром Катару.

Цікаво Призначили тимчасового виконувача обов'язків міністра культури

Президент підбив підсумки дня

Зеленський розповів, що вранці з нагоди Дня Державності він мав честь привітати й відзначити нагородами українських захисників і захисниць.

"Золоті Зірки" Героям України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність"… Мав честь вручити й почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам. Щасливий, що в нас є такі воїни,

– зауважив український лідер.

Також він вручив паспорти громадянина юним українцям, серед яких були діти загиблих героїв.

"Діти. Держава може й повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно. Жити вільно! Для кожного нового покоління українців та українок. І дуже вірю в ці нові покоління, в наших дітей. І вдячний їм за віру в Україну", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Варто прочитати На Мальдіви під час війни: суд обрав запобіжний захід для Арістова

Зеленський анонсував потужні міжнародні рішення

Президент зазначив, що сьогодні відбулась і важлива міжнародна зустріч. У Київ прибув прем'єр-міністр Катару.

Дуже плідні переговори. Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації Формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію,

– розповів український лідер.

Також під час зустрічі обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи. За словами Зеленського, дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Адже це питання глобальної стабільності.

"Дякую Катару за відповідальну позицію. Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними", – підкреслив глава держави.

Він подякував усім, хто допомагає посилювати Україну, а також кожному й кожній, хто зараз у бою.

"Ще раз вітаю з Днем Української Державності та Днем хрещення Русі – України! Слава Україні!" – підсумував президент.