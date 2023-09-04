Увесь день – із нашими воїнами, – Зеленський показав, як відвідав фронтову Донеччину й Запоріжжя

Володимир Зеленський увечері 4 вересня традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що весь день провів з українськими героями – нашими воїнами.

Зокрема, Зеленський побував на Донеччині, інформує 24 Канал. Там український лідер відвідав 109-ту окрему бригаду тероборони, 110-ту окрему механізовану, 36-ту, 37-му і 38-му бригади наших морпіхів, 79-ту ДШВ, 53-тю механізована, 59-ту мотопіхотну.

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Зеленський наголосив, що кожна з бригад – потужна. Український лідер заявив, що пишається усіма воїнами та вдячний їм за щирість.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Також український лідер побував на Запорізькому напрямку. Там президент відвідав 148-му окрему артилерійську, 82-гу ДШВ, 71-шу окрему єгерську бригаду. Зеленський подякував героям за службу.

Президент на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Зеленський наголосив, що надзвичайно важливо підтримати українських воїнів, поспілкуватися з комбригами та комбатами.

Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці,

– заявив президент.

Зеленський відвідав героїв / Офіс Президента

Зеленський нагородив лікарів

Окрім того, український лідер нагородив військових лікарів, а також подякував колективам стабпунктів. Зеленський наголосив, що це – величні люди, які рятують героїв. Президент додав, що коли воїни відновлюються та повертаються на позиції до своїх побратимів, це свідчить про справжній український козацький характер.

Зеленський додав, що вручив героям понад 50 нагород.

"Вручив "Золоті Зірки" Героям України – майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни", – наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто захищає Україну від російських загарбників.