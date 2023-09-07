Умєров може перезавантажити Міноборони, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 7 вересня традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що сьогодні привітав розвідників, наших героїв із Днем воєнної розвідки України.

Президент наголосив, що всі розуміють, наскільки круті українські розвідники. Вони проявляють справжню сміливість та демонструють потужний результат.

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Зеленський про нового міністра оборони

Зеленський додав, що 7 вересня офіційно представив Рустема Умєрова на посаді міністра оборони. Український лідер наголосив: він – сильна та системна людина, яка добре знає сферу оборони. За словами президента, Умеров з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну – залучений до переговорів щодо зброї.

Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно,

– наголосив Зеленський.

Президент звернувся до українців: дивіться відео

Окрім того, президент розповів, що упродовж дня провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу.

Також Зеленський наголосив, що провів упродовж дня низку важливих нарад. Мовилося про міжнародну роботу України. За цей вересень необхідно досягнути декілька конкретних результатів.