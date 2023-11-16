Не все можна розказати, але можливості ППО збільшуються, – Зеленський у зверненні
Володимир Зеленський увечері 16 листопада звернувся до українців. Президент традиційно говорив про найважливіші події дня.
Зеленський про ППО
Український лідер наголосив, що хоче подякувати усім захисникам українського неба. Вони щодня й щоночі перебувають на бойових чергуваннях. Зеленський повідомив, що у ніч на 16 листопада вдалося збити 16 "Шахедів".
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Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам і воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли в них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури,
– наголосив президент.
Український лідер подякував усім у світі, хто допомагає. Зеленський зауважив, що не все можна розказати публічно. Водночас можливості нашої ППО збільшується.