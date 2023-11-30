Фортифікація та оборона: Зеленський провів у Запоріжжі важливі наради й звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 30 листопада традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Зеленський про візит на Харківщину

Український лідер розповів, що провів у Запоріжжі щойно дві важливі наради. Оперативну – з військовими. Там мовилося про оборону Запоріжжя. А також – нараду щодо фортифікацій.

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На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що вдалося обговорити залучення ресурсів, а також – мотивацію. Зокрема, приватний бізнес у цій роботі та фінансування. Український лідер наголосив: пріоритет – очевидний.

Президент також розповів, що був у Харкові. Зеленський наголосив, що у нього була хороша та емоційна зустріч у метрошколі. Український лідер додав, що проєкт – надзвичайно корисний.

Також Зеленський розповів, що мав честь відзначити державними нагородами вчителів Харкова та Харківської області, з різних міст, які працюють в Україні, заради України.

Український лідер додав, що вранці був у Куп'янську. Він наголосив, як важливо підтримати місто та захисників.

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"Провів нараду з генералом Сирським, командирами, які воюють саме на Куп'янському напрямку. Нагородив п'ятьох офіцерів, які були присутні, та попросив окремо вручити нагороди солдатам, сержантам та молодшим офіцерам. Дякую, воїни, за вашу стійкість, за щоденну потужну роботу", – мовиться у повідомленні.

Зеленський про міжнародні розмови

Український лідер розповів, що провів три важливі телефонні розмови. Український лідер розмовляв з Ріші Сунаком, Олафом Шольцом та Ніколаєм Денковим (очільник уряду Болгарії). Зеленський наголосив, що їм є за що подякувати.