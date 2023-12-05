Збитий літак терористів та важлива ініціатива для героїв: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 5 грудня звернувся до українців. Президент традиційно говорив про найважливіші події дня.

Насамперед Зеленський подякував захисникам українського неба. У районі Зміїного у Чорному морі воїни збили російський бойовий літак. Він збирався завдати удару по Одеській області. Зеленський наголосив, що у терористів – ще один "мінус". Надалі також мінусуватимуть.

Зверніть увагу Вранці СБУ та ГУР уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії

Зеленський про зустріч з главою МЗС Нідерландів

Український лідер наголосив, що зустрівся з главою МЗС Нідерландів. Важливою темою, зокрема, було ППО. Окрім того, обговорили ситуацію на полі бою та роботу експортного коридору. Окрім того, не оминули й питання євроінтеграції. Президент анонсував, що вже найближчим часом очікують ухвалення кількох дуже важливих євронтеграційних законопроєктів.

Президент про важливу ініціативу для героїв

Також український лідер розповів про важливу ініціативу для героїв.

Ми започатковуємо нову спеціальну ініціативу для усіх Героїв України – їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Не за роки, не колись потім, а зараз,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що мав честь вручити перші документи на квартири.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Український лідер подякував волонтерам

Також Зеленський подякував волонтерам. Він наголосив: дуже символічно та максимально справедливо, що перед Днем ЗСУ Україна дякує своїм волонтерам.