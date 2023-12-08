Ставка й виконане "домашнє завдання" для переговорів про вступ до ЄС: звернення Зеленського

Володимир Зеленський увечері 8 грудня звернувся до українців. Президент традиційно говорив про найважливіші події дня.

Зокрема, Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки. Президенту доповіли про оперативну ситуацію на найважчих напрямках фронту. Зокрема, мовиться про донецькі та південні. Зеленський подякував усім солдатам та командирами за стійкість та відвагу.

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Також український лідер відзначив захисників українського неба. Президент розповів, що під час ракетного удару вдалося збити значну частину ракет. Водночас, на жаль, були влучання у Харкові та на Дніпропетровщині. Президент повідомив, що загинула одна людина. Український лідер висловив співчуття рідним та близьким.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Робота над посиленням ППО триває

Зеленський наголосив, що наразі триває максимально активна робота над посиленням української ППО. Український лідер додав, що майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості.

Зеленський про майбутнє у ЄС

Український лідер розповів, що провів розмову з прем'єр-міністркою Естонії. Мовилося про збереження підтримки України та конкретні детальні речі. Не оминули й питання єдності Євросоюзу. Насамперед мовилося про початок переговорів з Україною. Україна виконує всі зобов'язання, й це неодноразово доводили.

Сьогодні, до речі, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії – конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані. У нас було сім рекомендацій – ми зробили все, чого від нас чекали на грудень,

– наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що українські дипломати продовжують евакуацію українців із Сектора Гази. У безпеці – ще 40 людей.