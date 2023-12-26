Ставка на декілька годин й терористичний удар по Херсону: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 26 грудня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Зеленський про терористичний удар по Херсону

Український лідер повідомив, що російські терористи вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні. Там перебувало багато цивільних. Точні дані наразі встановлюють.

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Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних,

– наголосив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Український лідер про засідання Ставки

Зеленський розповів, що засідання Ставки 26 грудня тривало декілька годин. Фактично увесь час присвятили виробництву української зброї у 2024 році. Мовиться про всі елементи: від артилерії до дронів і ракет. Зеленський наголосив, що щодо кожного пункту була детальна розмова. Зокрема, обговорили скільки коштів треба спрямувати в "оборонку".

Окрім того, Зеленський наголосив, що урядовці мають визначитися з усіма завданнями для дипломатичної роботи у 2024 році.

Україна мусить виробляти – самостійно або спільно з партнерами – усе, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити", – мовиться у повідомленні.

Президент наголосив, що докладно обговорили під час засідання Ставки й ситуацію на фронті. Зеленський подякував Повітряним силам за роботу по окупантах у Криму.

Нарада про майбутнє України у НАТО

Зеленський наголосив, що провів нараду щодо роботи України з НАТО у 2024 році. Мовиться про зовнішню політику, комунікацію, інституційні кроки в Україні. Український лідер заявив, що все має бути максимально змістовним.

Також Зеленський наголосив, що 26 грудня в Україні розпочалися дискусії щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Український лідер додав: такі норми не мають ухвалюватися кулуарно.

"Закон – це те, що стосується всіх. Кожного в державі. Буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону", – наголосив Зеленський.

Також Зеленський традиційно подякував українським захисникам.