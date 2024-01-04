ППО – пріоритет номер один, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 4 січня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Зеленський наголосив, що упродовж цих днів багато областей України зазнали російських обстрілів. Мовиться про масовані ракетні удари та атаки "Шахедами". Ворог використав новорічний час, аби зламати дух українців, а також – повернути торішню загрозу: знищення української енергетики та основ життя українців.

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Захисники українського неба роблять усе можливе, аби захистити Україну.

Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один. Звичайно, точно такий же пріоритет номер один – це нові пакети підтримки для наших воїнів. Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський подякував усім партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Український лідер наголосив, що у січні 2024 року буде багато відповідної комунікації.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Також Зеленський подякував рятувальникам з ДСНС України, волонтерам та поліцейським. Український лідер наголосив, що вони працюють на кожне свято та у будь-яких умовах. Вони ліквідовують наслідки російських ударів.