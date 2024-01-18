Франція надасть нові Caesar, економічне зростання України: звернення Зеленського

Володимир Зеленський увечері 18 січня традиційно звернувся до українців. Президент традиційно говорив про найважливіші події дня.

Український лідер розповів, що провів дуже позитивну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський зізнався, що вона реально надихнула.

Зверніть увагу Виробництва у всьому світі не вистачає, щоб забезпечити Україну артилерією, – Зеленський

Президент наголосив, що подякував за створення артилерійської коаліції у межах формату "Рамштайн". Також Зеленський подякував Франції за готовність поставити Україні упродовж 2024 року десятки артилерійських систем Caesar.

Окрім того, й надалі посилюватимуть ППО. Зеленський подякував Франції за сильні рішення. Країна наразі готує новий оборонний пакет. Також обговорили безпекові гарантії для України. Наразі готується двостороння угода.

Зеленський про санкції проти Росії

Зеленський наголосив, що Україна продовжує свою комунікацію з партнерами. Мовиться про санкції проти Росії. Усі дипломатичні представники України мають активізуватися. Необхідно, аби партнери реагували активніше на кожен випадок, коли Росія обходить санкції.

Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, Зеленський повідомив, що 18 січня заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Мовилося про чіткі факти. Зеленський наголосив, що блокувати шляхи обходу санкції для Росії – це буквально блокувати терор.

Позитивні новини зі світу економіки

Окрім того, український лідер подякував платникам податків у державі – кожному й кожній, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально й чисто.

"За минулий рік ми маємо – попри війну – і економічне зростання 5%, і збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України", – наголосив Зеленський.







