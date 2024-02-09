Президент України розповів про результати зустрічі із американськими конгресменами, які прибули до столиці. Також глава держави повідомив про нові кадрові рішення у керівництві Генштабу.

9 лютого президент Зеленський провів переговори із двопартійною делегацією конгресменів зі Сполучених Штатів на чолі з головою комітету Палати представників з питань розвідки.

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Три критичні питання

За словами глави держави, на зустрічі із конгресменами було порушено три критичні для України питання. Перше – це необхідність ухвалення нового пакету допомоги від США, який досі перебуває на обговоренні.

Друге – це поставка ППО, а саме систем Patriot. І третє питання, яке перебувало на порядку денному, – надання далекобійних ракет ATACMS на 300 кілометрів.

Зеленський підсумував із сумом, що рішення щодо передачі цієї зброї наразі немає.

Америка допомогла Україні вистояти у вирішальний момент. І зараз, у цьому році, час війни не став простішим. Виклики надзвичайні, і у Європі все більше лунає голосів щодо того, як у Кремлі готуються розширити агресію,

– заявив президент.

Глава держави наголосив на важливості продовження американської підтримки

Не можна допускати розповзання війни та російського зла. Путін тверезіє тільки тоді, коли бачить перед собою силу. Сила потрібна,

– нагадав Зеленський.

Нові прізвища на керівних посадах Генштабу

: Президент України провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників з питань розвідки Майком Тернером, а також конгресменами Джейсоном Кроу, Френчем Гіллом, Заком Нанном та Ебігейл Спенбергер у межах їхнього візиту в Україну.

Вчора Зеленський повідомив про рішення оновити керівництво Збройних сил. Також президент підписав укази про призначення новим Головкомом Олександра Сирського. Сьогодні глава держави розповів, що провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Ним за пропозицією Сирського став генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Крім того, Головнокомандувач визначив кандидатури свїх заступників. Зеленський наголосив, що незабаром підпише відповідні укази.

За його словами, також вже визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі вони мають бойовий досвід і є фахівцями.

Про ще говорив Зеленський у зверненні: