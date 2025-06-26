Зеленський звернувся до Європейської Ради: на чому наголосив президент

Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейської Ради, зокрема стосовно розширення санкцій проти Росії та питання членства України в ЄС.

Окремо він закликав до зниження цін на російську нафту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Що заявив Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до голови Європейської Ради Антоніу Кошти, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та усіх присутніх на зустрічі, констатувавши, що війна, яку Росія принесла у Європу досі триває.

У Москви досі є плани розширити цей тиск проти нас в Україні, а також проти європейських країн, і самого Європейського Союзу. Це мрія Путіна – бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол,

– заявив він.

На його думку, ЄС відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, та в просуванні до миру, і санкції проти неї залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії.

За словами українського президента, зараз необхідний сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи.

Також до цього переліку належать будь-які ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї. Обмеження потрібні й проти їхніх капітанів і терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти.

Володимир Зеленський вважає, що військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти високі. Водночас деякі європейські країни й досі вкрай сильно залежать від російської нафти, тому Україна діє щодо цього обережно.

"Але, на жаль, ми не завжди відчуваємо таке саме розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби України. Особливо дивно чути таку різку критику, навіть політичний тиск, з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті й далі надходити. Маємо всі задуматися над цим. Або всі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для всіх стане менше", – сказав він.

Український лідер закликав до підтримки подальших кроків для зниження цінової стелі на російську нафту, оскільки стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Утім, найбільш ефективною буде ціна в 30 доларів за барель.

Як прокоментував розвиток оборони

За його словами, Україна має стати повноцінною частиною ЄС SAFE – Security Action for Europe, оскільки саме наша держава володіє найактуальнішими знаннями, перевіреними на полі бою, зокрема щодо озброєнь.

Україна повинна брати участь у спільних закупівлях оборонної продукції як від виробників ЄС, так і від українських. Наші оборонні галузі можуть працювати як єдина система, що забезпечує безпеку для всієї Європи,

– заявив він.

Також він заявив, що бюджетна підтримка залишається життєво важливою для України, зазначивши, що Київ розраховує на подальшу підтримку Європи для покриття потреб, особливо на наступний 2026 рік.

Президент висловився щодо процесу євроінтеграції

Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконує всі свої зобов’язання щодо вступу до ЄС, тому країна очікує отримати у відповідь чіткі сигнали підтримки від Європейського Союзу, які визнають здобутий прогрес.

Зараз необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна впевнено рухається європейським шляхом і що Європа дотримує своїх обіцянок. Будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент,

– сказав президент.

За його словами, відкриття першого кластера "Основи" в переговорному процесі може бути більше ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою.

"Те, що ми тут обговорюємо, – це не просто політика. І не просто процедура. Це те, що дає мотивацію, підтримку й силу чоловікам і жінкам, які захищають свої родини й нашу незалежність від злочинної та неспровокованої війни Росії. І що сильнішими будуть ваші рішення, то сильнішою буде наша оборона й то ближчими ми будемо до припинення російської агресії. Будь ласка, пам’ятайте про це", – резюмував Зеленський.