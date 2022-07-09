Зеленський звільнив Лагуту з посади глави Херсонської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагуту. Посадовець перед цим написав відповідну заяву.

Новим очільником ОВА регіону тимчасово стане Бутрій Дмитро Стефанович. До цього він був першим заступником Лагути.

Цього ж дня Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Німеччині

Лагута прокоментував своє звільнення

Геннадій Лагута був головою адміністрації Херсонщини з 26 жовтня 2021 року. За тиждень до звільнення в медіа вже почала з'являтися інформація про це. Політик же сказав у коментарі Суспільному, що нібито ніяких заяв не писав.

Проте вже в день звільнення він написав, що ухвалив це рішення сам. Мовляв, за ці 4 місяці війни зрозумів, що не обов'язково займати якусь посаду, щоб бути корисним людям та допомагати рідній Херсонщині.

За ці 9 місяців мого перебування на посаді очільника області не все вдалося втілити в життя. Але для мене і сформованої мною команди Херсонської ОДА першочерговим залишався розвиток області,

– написав Лагута.

Голова ОДА поїхав з Херсона 24 лютого

Місцеве видання "Мост" повідомляє, що Геннадій Лагута зникнув з міста 24 лютого. Журналісти вказали, що на публіці він з'явився лише через 50 днів у Миколаєві. Чим займався посадовець всі ці дні – невідомо. Сам Лагута пояснив цю ситуацію тим, що у його команді не було зрадників. Тому "всі розуміють, яку роль нам приготував би окупант".

Думаю, що ми з Миколаєва та Кривого Рогу зробимо все, що можемо, і так краще, ніж якби ми були затримані і перебували б у підвалі й нам довелося б..., всі все прекрасно розуміють,

– пояснив 20 травня очільник ОВА.

Водночас – у Херсоні розгорівся конфлікт між окупантами: дивіться відео

Будівлю Херсонської обласної державної адміністрації захопили російські військові ще на початку березня. Наразі триває розслідування, в ході якого правоохоронці встановлюють, чому окупація обласного центру та цілого регіону була настільки легкою для ворога.