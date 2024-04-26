Пропрацював трохи більше ніж місяць: Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

У п’ятницю, 26 квітня, на сайті президента оприлюднили новий указ. Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

Натомість Олександра Яковця призначили на іншу посаду. Він стане головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

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Зеленський звільнив Олександра Яковця

Згідно з указом №244/2024, Олександра Яковця звільнили з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Офісу президента.

Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України,

– йдеться у документі.

На посаді командувача Сил підтримки ЗСУ Яковець пропрацював трохи більше ніж місяць. Наразі причини звільнення і призначення на іншу посаду не уточнюють.

На яку посаду його призначать

Олександра Яковця призначили на посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту. Раніше її обіймав Богдан Бондар, проте на сайті Офісу президента оприлюднили також указ про його звільнення.

"Звільнити Бондара Богдана Володимировича з посади Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту", – йдеться в указі.

На посаді командувача Сил підтримки ЗСУ був недовго

Володимир Зеленський 4 березня звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця. Відомо, що генерал-майор Дмитро Герега обіймав цю посаду з 21 серпня 2021 року.

Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ у цих самих силах. Також під час війни на Сході він виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони на Донеччині.

Раніше в інтерв'ю для АрміяInform Олександр Яковець розповідав про роль Сил підтримки ЗСУ, яку вони відіграли та відіграють під час повномасштабного вторгнення. Основна їх задача – підготувати ґрунт для оборони, послабити мобільність ворога, а також створити умови для контрнаступу.

Нерідко інженерна підтримка військ має вирішальне значення для успіху операцій. Так, фортифікаційні загородження стримують противника під час наступу. Водночас без улаштування понтонно-мостових переправ через водні перешкоди було б неможливе проведення контрнаступальних дій.