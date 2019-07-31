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      Зеленський має бажання змінити Україну, – Клімкін

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      Клімкін упевнений, що Зеленський має бажання змінювати Україну
      Клімкін упевнений, що Зеленський має бажання змінювати Україну / Getty images

      Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що новообраний президент Володимир Зеленський хоче змінити Україну. Наша держава значно відстає від своїх сусідок та інших більш розвинутих країн, тому якщо глава держави використає шанс на зміни – буде круто.

      Таку думку міністр закордонних справ озвучив в інтерв'ю Укрінформу, коментуючи розмову з Зеленським, яка відбулася ще до інавгурації.

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      Дипломат відзначив, що однозначно відчув бажання глави держави змінювати країну. 

      Для мене, власне, це і є базова мотивація. У політику приходять тільки ті, хто хоче перестрибнути через себе, бо для цього треба залишити певну зону комфорту. Щоб це зробити, завжди потрібна неабияка мотивація. Якщо зараз цей шанс буде використаний, це буде суперово! Хоча це не один шанс – це багато шансів,
      – зауважив Клімкін.

      За його словами, в Україні потрібно змінити багато речей – починаючи від системних і закінчуючи тим, як живе суспільство. Тому, Зеленському є над чим працювати.

      "Ми ж реально плентаємося в хвості у багатьох дуже важливих вимірах навіть порівняно з нашими сусідами. А якщо подивитися глобально, то, на жаль, ми в багатьох речах зовсім "третій світ" – периферія . Це потрібно змінити!", – підсумував міністр.

      Які відносини між Клімкіним і Зеленським? Відносини міністра та новообраного президента важко назвати дуже приязними. До інавгурації Зеленського Павло Клімкін заявив, що планує йти у відставку. Своє рішення він пояснював тим, що з новим президентом прийшла нова команда.

      Вже 30 травня президент вніс до Ради подання щодо звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Однак Рада не підтримала таку ініціативу президента. Не проголосували нардепи за відставку голови МЗС і вдруге – 11 липня.

      Згодом Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це гарант дав посадовцю словесної прочуханки. Крім того, він заявив про намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності. На це міністр закордонних справ відповів, що МЗС відповіло на ноту Росії у межах своїх повноважень і додаткових погоджень із президентом щодо цього не потребувало.

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      Теги: Павло Клімкін Володимир Зеленський Президент України Новини України Новини політики
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