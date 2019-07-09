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      Зеленський наказав вжити заходів щодо покриття сіл мережею 4G

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      4G покриття
      4G покриття / dpchas.com.ua

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мережі 3G та 4G жителям сіл та маленьких міст. Відчутні зміни мають відбутися до кінця року.

      На сайті Адміністрації Президента сказано, що указ видано з метою забезпечення максимального покриття території України мережами 3G та 4G, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії.

      По темі: 5G інтернет – що це таке та коли 5G технологія з'явиться в Україні

      Для досягнення цих цілей Президент наказав:

      1. До 1 серпня визначити умови функціонування спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України із радіоелектронними засобами мереж мобільного зв’язку третього та четвертого поколінь для користувачів радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 790 - 960 МГц;
      2. Вжити до 1 серпня заходів щодо вивільнення радіочастотного ресурсу України у діапазоні 790 - 862 МГц впровадження систем мобільного зв’язку третього та четвертого поколінь;
      3. Визначити строки та умови звільнення радіочастотного ресурсу України в діапазоні 880 - 915 МГц, 925 - 960 МГц спеціальними користувачами;
      4. Вжити заходів щодо усунення фрагментації радіочастотного ресурсу України у діапазонах радіочастот 824 - 960 МГц для впровадження систем 3G та 4G.

      У сучасних умовах смуги мобільних операторів перемішані, що ускладнює їхню роботу. У четвертому пункті мобільним операторам пропонують обмінятися таким чином, аби смуги були суцільними та більш стабільними у роботі.

      розподіл частот україна інтернет
      Розподіл частот у діапазоні 890-960МГц/ Фото: НКРЗІ

      Також в указі визначено сприяти впровадженню технологій 3G та 4G шляхом зміни плану радіочастотного ресурсу України, видачі прозорих та об'єктивних ліцензій в діапазоні 790 - 960 МГц, забезпечивши гармонізоване з ЄС використання радіочастот, та конкурентні умови ринку.

      Конкретний план дій вже узгоджено з регулятором, тобто що потрібно зробити для того, аби до кінця року в маленьких населених пунктах і на дорогах він (інтернет – ред.) з’явився. Це ще не все, що ми можемо зробити. Попереду – складна розмова стосовно 5G,
      – сказав заступник керівника офісу Президента Олексій Гончарук. 

      Що таке 4G?Це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження, до 10 разів вищу швидкість передачі даних.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський 4G Інтернет
      Джерело: 24tv.ua
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