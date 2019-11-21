Зеленський: Нам потрібні результати розслідування справ Майдану

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях, приурочених до Дня Гідності та Свободи. Зробив він це у Києві на місці, де має бути зведено музей Революції Гідності.

Під час свого виступу президент заявив, що усі винні у розстрілах на Майдані обов'язково мають бути покарані.

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День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злились у єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній і квітучій державі,

– сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що гідність та свобода є невід'ємними складовими ДНК українців. Саме тому вони не на словах знають, як захищати свою гідність та виборювати власну свободу на барикадах.

"На жаль, у цій боротьбі ми заплатили найвищу можливу ціну – це людське життя. У місці, де ми зараз перебуваємо, невдовзі неодмінно з'явиться музей Революції Гідності. Це дуже важливо, проте, будьмо відверті, для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо", – підкреслив президент.

За його словами, Україні потрібні реальні результати розслідування справ Майдану, позаяк суспільство та родини загиблих обов'язково повинні отримати відповіді, а винні мають бути покарані.

Знаєте, історично у складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо один за одного, не залежно від віку, статі, мови та віросповідання. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності – заради захисту країни, заради нашої Незалежності, заради нашої свободи,

– наголосив глава держави.

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Резюмуючи, він закликав українців бути єдиними для того, аби бути сильними і разом побудувати нову Україну.

Участь Володимира Зеленського в урочистостях: дивіться відео

Що відомо про День Гідності та Свободи?День Гідності та Свободи в Україні відзначають 21 листопада, тобто у день, коли розпочалися дві великі українські революції – Помаранчева революція та Революція Гідності.



Відзначення цього дня в Україні відновили у 2014 році після того, як у 2011-му його скасував Янукович. З того часу його відзначення зазвичай проходить украй напружено – через різні політичні питання або розбіжності у підходах до відзначення трагічної дати.