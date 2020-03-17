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      Зеленський пообіцяв повернути всіх українців, які застрягли за кордоном через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Зеленський записав відеозвернення / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути кожного українця, який не встиг повернутися додому до 17 березня.

      Володимир Зеленський запевнив, що когось повернуть швидше, а когось пізніше.

      Важливо Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

      Але ви всі обов'язково будете на Батьківщині,
      – наголосив президент.

      Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами на відпочинок, то наразі держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів додому.

      За словами Зеленського уже налагоджене планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки.

      Я розумію, що вам не просто. Хтось не встиг повернутися, бо авіакомпанії скасували рейс, хтось застряг на кордоні, а хтось потрапив на карантин у готелі. Але знайте, ми обов'язково вас витягнемо,
      – сказав Зеленський.

      Політик додав, що наші посли і консули працюють цілодобово для вирішення проблем. 

      Зверніть увагу Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

      Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Евакуація українців
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