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      Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые застряли за рубежом из-за коронавируса

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      Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть каждого украинца, который застрял в другой стране из-за закрытия границ.

      Владимир Зеленский заверил, что кого-то вернут быстрее, а кого-то позже. 

      Важно Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

      Но вы все обязательно будете на Родине,
      – подчеркнул президент.

      А для тех, кто полетел чартерными рейсами на отдых, то сейчас государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов домой.

      По словам Зеленского уже налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.

      Я понимаю, что вам не просто. Кто-то не успел вернуться, потому что авиакомпании отменили рейс, кто-то застрял на границе, а кто-то попал на карантин в отеле. Но знайте, мы обязательно вас вытащим,
      сказал Зеленский.

      Политик добавил, что наши послы и консулы работают круглосуточно для решения проблем.

      Обратите внимание Украина эвакуирует своих граждан из всего мира: обнародован перечень рейсов

      Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Новость дополняется.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Эвакуация украинцев Владимир Зеленский Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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