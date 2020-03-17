Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые застряли за рубежом из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть каждого украинца, который застрял в другой стране из-за закрытия границ.
Владимир Зеленский заверил, что кого-то вернут быстрее, а кого-то позже.
Важно Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан
Но вы все обязательно будете на Родине,
– подчеркнул президент.
А для тех, кто полетел чартерными рейсами на отдых, то сейчас государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов домой.
По словам Зеленского уже налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.
Я понимаю, что вам не просто. Кто-то не успел вернуться, потому что авиакомпании отменили рейс, кто-то застрял на границе, а кто-то попал на карантин в отеле. Но знайте, мы обязательно вас вытащим,
– сказал Зеленский.
Политик добавил, что наши послы и консулы работают круглосуточно для решения проблем.
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