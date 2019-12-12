Зеленский посмеялся с Путина, или Кремлевский план провалился

Спасибо великому Пу, теперь мы знаем что в сериале Слуга Народа есть по крайней мере одна хорошая шутка.

История прекрасна. Ибо в первую очередь она говорит о том, что в Кремле остались крайне недовольны встречей в Париже, где они ожидали от Зеленского Украину на блюдечке с голубой каемочкой. Но украинское общество начертило красные линии, президент их не перешел, Кремль теперь недоволен. Сколько удовольствия сейчас почитать российскую прессу, в которой поносят Зеленского, или украинские филлиалы российской прессы, как в телевизоре у Медведчука, так и не только, где стонут и воют о несбывшихся надеждах. В общем, Кремль злой. Был. После встречи.

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План Кремля не сработал

Решили пойти по проторенному пути и устроить Зеленскому его липецкую фабрику. То есть дискредитировать президента через обвинения в зарабатывании денег в России. С Порошенко прокатило. Путин заморозил фабрику "Рошен" и ее не могла продать, сама фабрика не работала, а в Украине разгоняли тезисы о том, что гад Порошенко зарабатывает на крови. Стало успешным мемом. Сам Зеленский использовал Липецкую Фабрику против Порошенко, в том числе на эпических дебатах. Тоже самое должно было случится и с Зеленским. Сериал купили заранее, еще в мае. Авось пригодится. И после Нормаднии дали команду показать зрителям России это великое творение, а украинским избирателям рассказать, как Зеленский зарабатывает у врагов. Технология старая.

Но не срослось. Как оказалось, дискредитация президента Украины не так важна, когда это может вызвать смех над президентом России. Вот такие они, комплексы у престарелого диктатора.

Кстати, теперь шансы договорится с Россией будут еще меньше. Потому что вот это Хубло будет всегда незримо присутсвовать при переговорах. А Путин будет, скорее всего, считать Зеленского человеком, который его унизил.

Как то все срослось, и Олимпиаду россияне будут свою проводить, грозятся по крайней мере, и за анекдоты скоро садить будут.

Вниманию русских!

И да, дорогим товарищам россиянам надо запомнить. Это украинцы имеют право называть или не называть своего президента какими угодно словами, смеяться над его уровнем компетенции или смотреть влюбленными глазами. Каждому свое. Но это наш президент и мы его можем троллить сколько угодно. А для россиян – на Вы, шепотом и Владимир Александрович.

По крайней мере пока со своим Хублом не разберутся.

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