Зеленський приїде в Раду: консультуватиме "Слугу народу" про ринок землі, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 6 лютого приїде до Верховної Ради. Консультуватиме фракцію "Слуга народу" щодо законопроєкту про ринок землі. Саме 6 лютого нардепи у другому читанні розглядатимуть документ.

Про наміри президента пише LB.ua з посиланням на власні джерела у фракції "Слуга народу".

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У четвер, 6 лютого, перед розглядом у другому читанні законопроєкту про ринок землі, в Раду приїде президент,

– йдеться в повідомленні.

Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" щодо законопроєкту про зняття мораторію на продаж землі. Крім того, журналісти LB.ua стверджують, що "для результативного голосування за закон ведуться переговори з фракцією ОПЗЖ для зняття їх поправок. Обговорюється питання призначення від ОПЗЖ одного з віцепрем'єрів".

Що відомо про законопроєкт про ринок землі

У першому читанні Рада проголосувала за законопроєкт у листопаді 2019 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.

понад 4 тисячі правок. Президент Володимир Зеленський обіцяв, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум.

Для прийняття закону в другому читанні й в цілому фракція "Слуга народу" планує брати участь у засіданнях ніч з 6 та 7 лютого.

Які правки вже внесли в законопроєкт про ринок землі

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.



Скільки українців підтримують продаж землі/ інфографіка 24 каналу