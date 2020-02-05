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      Зеленський приїде в Раду: консультуватиме "Слугу народу" про ринок землі, – ЗМІ

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      Зеленський приїде в Раду і консультуватиме "Слугу народу" про ринок землі / racurs.ua

      Президент Володимир Зеленський 6 лютого приїде до Верховної Ради. Консультуватиме фракцію "Слуга народу" щодо законопроєкту про ринок землі. Саме 6 лютого нардепи у другому читанні розглядатимуть документ.

      Про наміри президента пише LB.ua з посиланням на власні джерела у фракції "Слуга народу".

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      У четвер, 6 лютого, перед розглядом у другому читанні законопроєкту про ринок землі, в Раду приїде президент,
      – йдеться в повідомленні.

      Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" щодо законопроєкту про зняття мораторію на продаж землі. Крім того, журналісти LB.ua стверджують, що "для результативного голосування за закон ведуться переговори з фракцією ОПЗЖ для зняття їх поправок. Обговорюється питання призначення від ОПЗЖ одного з віцепрем'єрів".

      Що відомо про законопроєкт про ринок землі

      Які правки вже внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      ринок землі
      Скільки українців підтримують продаж землі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Законодавство Володимир Зеленський Ринок землі Опозиційна платформа – За життя
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