Зеленський приїде в Раду: консультуватиме "Слугу народу" про ринок землі, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський 6 лютого приїде до Верховної Ради. Консультуватиме фракцію "Слуга народу" щодо законопроєкту про ринок землі. Саме 6 лютого нардепи у другому читанні розглядатимуть документ.
Про наміри президента пише LB.ua з посиланням на власні джерела у фракції "Слуга народу".
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У четвер, 6 лютого, перед розглядом у другому читанні законопроєкту про ринок землі, в Раду приїде президент,
– йдеться в повідомленні.
Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" щодо законопроєкту про зняття мораторію на продаж землі. Крім того, журналісти LB.ua стверджують, що "для результативного голосування за закон ведуться переговори з фракцією ОПЗЖ для зняття їх поправок. Обговорюється питання призначення від ОПЗЖ одного з віцепрем'єрів".
Що відомо про законопроєкт про ринок землі
- У першому читанні Рада проголосувала за законопроєкт у листопаді 2019 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.
- Президент Володимир Зеленський обіцяв, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум.
- Для прийняття закону в другому читанні й в цілому фракція "Слуга народу" планує брати участь у засіданнях ніч з 6 та 7 лютого.
Які правки вже внесли в законопроєкт про ринок землі
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
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