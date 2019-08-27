Зеленський призначив Болдиря головою СБУ в Києві та області

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Болдиря на посаду голови Управління СБУ в Києві та Київській області.

Що відомо про Сергія Болдиря?

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Сергій Болдир з 2016 року був начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ. У 2017 році тодішній президент Петро Порошенко присвоїв Болдирю звання генерал-майора.

Болдирю 46 років і він родом з Одеси. Після початку війни на Донбасі він у складі спецслужби працював над виявленням сепаратистів серед тих, хто переїжджав з окупованого Донбасу на контрольовану Україною територію.

Зауважимо, що Болдир – професійний працівник СБУ, адже закінчив Національну академію Служби безпеки України.

Про майно Болдиря нічого невідомо, адже декларації працівників СБУ є засекреченими.