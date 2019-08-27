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      Зеленський призначив Болдиря головою СБУ в Києві та області

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      Сергій Болдир став новим керівником СБУ в Києві та області
      Сергій Болдир став новим керівником СБУ в Києві та області / depo.ua

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Болдиря на посаду голови Управління СБУ в Києві та Київській області.

      Що відомо про Сергія Болдиря?

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      Сергій Болдир з 2016 року був начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ. У 2017 році тодішній президент Петро Порошенко присвоїв Болдирю звання генерал-майора.

      Болдирю 46 років і він родом з Одеси. Після початку війни на Донбасі він у складі спецслужби працював над виявленням сепаратистів серед тих, хто переїжджав з окупованого Донбасу на контрольовану Україною територію.

      Зауважимо, що Болдир – професійний працівник СБУ, адже закінчив Національну академію Служби безпеки України.

      Про майно Болдиря нічого невідомо, адже декларації працівників СБУ є засекреченими.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Володимир Зеленський Призначення Зеленського СБУ
      Джерело: 24 канал
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