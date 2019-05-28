Зеленський призначив ще одного радника: хто такий Олег Устенко

Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко став позаштатним радником Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний указ опублікували на офіційному президентському сайті 28 травня.

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Указ Зеленського про призначення Устенка радником Президента

Хто такий Олег Устенко?

Він народився 26 жовтня 1969 року в Києві. У 1994 році отримав звання кандидата економічних наук Київського національного економічного університету, у 2001 – ступінь магістра Гарвардського університету. У 2003 році Устенко став докторантом в університеті Brandeis. Вільно володіє англійською мовою.

Кар'єра

У 2004 році приєднався до команди Міжнародного Фонду Блейзера і став винонавчим директором і Україні. Там і нині займається економічними і фінансовими дослідженнями по країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

Він консультував українську владу і уряди інших країн СНД з питань економічної політики, активний учасник найбільш важливих економічних подій в регіоні. Основна область його спеціалізації – регіон СНД і Україна.

Що це за фонд?Міжнародний фонд Блейзера створили у 2001 році за участю американської приватної інвестиційної компанії SigmaBleyzer. Президент і директор-розпорядник компанії – Майкл Блейзер, він же – президент фонду. Фонд Займається дослідженнями економіки України.

Окрім того, Олег Устенко брав участь в різних проектах Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, урядів країн СНД і низки університетів різних країн. Серед них – Гарвард, Дьюк і Массачусетський інститут технологій. У команді Володимира Зеленського Устенко був радником з макроекономічної політики.

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Також Володимир Зеленський призначив 21 травня своїм позаштатним радником Михайла Федорова.Ще одним радником гаранта і однозачного його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук.



Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу