18:19
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський призначив ще одного радника: хто такий Олег Устенко

      1410 Читать новость на русском
      Олег Устенко - хто він, біографія ще одного радника Зеленського
      Зеленський призначив позаштатним радником Олега Устенка / 24 канал

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко став позаштатним радником Президента України Володимира Зеленського.

      Відповідний указ опублікували на офіційному президентському сайті 28 травня.

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Указ Зеленського про призначення Устенка радником Президента

      Хто такий Олег Устенко?

      Він народився 26 жовтня 1969 року в Києві. У 1994 році отримав звання кандидата економічних наук Київського національного економічного університету, у 2001 – ступінь магістра Гарвардського університету. У 2003 році Устенко став докторантом в університеті Brandeis. Вільно володіє англійською мовою.

      Кар'єра

      У 2004 році приєднався до команди Міжнародного Фонду Блейзера і став винонавчим директором і Україні. Там і нині займається економічними і фінансовими дослідженнями по країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

      Він консультував українську владу і уряди інших країн СНД з питань економічної політики, активний учасник найбільш важливих економічних подій в регіоні. Основна область його спеціалізації – регіон СНД і Україна.

      Що це за фонд?Міжнародний фонд Блейзера створили у 2001 році за участю американської приватної інвестиційної компанії SigmaBleyzer. Президент і директор-розпорядник компанії – Майкл Блейзер, він же – президент фонду. Фонд Займається дослідженнями економіки України.

      Окрім того, Олег Устенко брав участь в різних проектах Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, урядів країн СНД і низки університетів різних країн. Серед них – Гарвард, Дьюк і Массачусетський інститут технологій. У команді Володимира Зеленського Устенко був радником з макроекономічної політики.

      Читайте також: Слідкувати за владою і не панікувати, – поради українцям від економічного радника Зеленського

      Також Володимир Зеленський призначив 21 травня своїм позаштатним радником Михайла Федорова.Ще одним радником гаранта і однозачного його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук


      Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Петиція проти відставки Зеленського набрала 26 тисяч підписів
      сьогодні
      16229
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Президент України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 133
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      1899
      Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      сьогодні , 17:31 Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      Світлана Попова 954
      Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      сьогодні , 17:02 Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      Блог Соцмережі 1450
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      сьогодні , 17:01 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 11655
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук