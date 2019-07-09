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      Зеленський призначив своїм новим радником футуролога

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      Позаштатний радник президента Ігор Новіков
      Позаштатний радник президента Ігор Новіков / Investory.news

      Президент України Володимир Зеленський призначив своїм ще одним позаштатним радником Ігоря Новікова. Він є провідним технофутурологом України та головою київського відділу приватної американської компанії "Університет сингулярності", свідчать дані у профілі Новікова в LinkedIn.

      Новоспечений радник президента здобув освіту в Лондонській школі економіки і політичних наук. Він також закінчив програму для керівників в "Університеті сингулярності".

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      Новіков брав участь у роботі організацій різної спрямованості: рівноправне кредитування, права людини, міжнародний розвиток, вуглецева компенсація і сонячна енергія. Про це вказано в його досьє на сайті українського форуму інтернет-діячів iForum.

      Головна сфера досліджень Новікова – перетин поведінкової науки, економіки та розповідання.

      Хто ще є радниками президента Зеленського?

      • Сергій Шефір – перший помічник президента, співзасновник "Студії "Квартал 95";
      • Андрій Єрмак – помічник президента;
      • Михайло Федоров – позаштатний радник президента;
      • Руслан Стефанчук – радник та представник президента у Верховній Раді.

      призначення Зеленського помічники радники

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Президент України
      Джерело: 24 канал
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