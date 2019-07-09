Зеленський призначив своїм новим радником футуролога
Президент України Володимир Зеленський призначив своїм ще одним позаштатним радником Ігоря Новікова. Він є провідним технофутурологом України та головою київського відділу приватної американської компанії "Університет сингулярності", свідчать дані у профілі Новікова в LinkedIn.
Новоспечений радник президента здобув освіту в Лондонській школі економіки і політичних наук. Він також закінчив програму для керівників в "Університеті сингулярності".
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Новіков брав участь у роботі організацій різної спрямованості: рівноправне кредитування, права людини, міжнародний розвиток, вуглецева компенсація і сонячна енергія. Про це вказано в його досьє на сайті українського форуму інтернет-діячів iForum.
Головна сфера досліджень Новікова – перетин поведінкової науки, економіки та розповідання.
Хто ще є радниками президента Зеленського?
- Сергій Шефір – перший помічник президента, співзасновник "Студії "Квартал 95";
- Андрій Єрмак – помічник президента;
- Михайло Федоров – позаштатний радник президента;
- Руслан Стефанчук – радник та представник президента у Верховній Раді.