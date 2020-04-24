Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської облдержадміністрації. Президент одразу ж провів зустріч з новопризначеним головою області та побажав йому успіхів у роботі.

Указ про призначення Віталія Федоріва головою облдержадміністрації опублікований на сайті Офісу Президента України.

До слова Олексій Петров став головою Закарпатської ОДА: які вимоги поставив йому уряд

Володимир Зеленський під час зустрічі, яка слідувала призначенню, наголосив на важливості вирішення актуальних проблем в Івано-Франківській області. Зокрема, мовиться про економічний розвиток регіону.

Цікаво, що сам Федорів з 10 лютого був тимчасовим очільником області. Після офіційного призначення він подяував президенту за висловлену довіру.

Що відомо про Віталія Федоріва?Він є 43-річним економістом родом з Прикарпаття. Народився очільник області у Братківцях Тисменицького району. Він закінчив місцевий університет нафти й газу за спеціальністю "економіка підприємства".



У структурі обладержадміністрації працював з далекого 2001 року. У листопаді 2018 року став заступником голови ОДА, а в лютому 2020-го – тимчасовим очільником.



Віталій Федорів став головою Івано-Франківської ОДА / фото dovidka.com.ua