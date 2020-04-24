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      Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо

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      Віталій Федорів очолив Івано-Франківську ОДА, що про нього відомо
      Зеленський призначив Федоріва головою Франківської ОДА / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської облдержадміністрації. Президент одразу ж провів зустріч з новопризначеним головою області та побажав йому успіхів у роботі.

      Указ про призначення Віталія Федоріва головою облдержадміністрації опублікований на сайті Офісу Президента України.

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      Володимир Зеленський під час зустрічі, яка слідувала призначенню, наголосив на важливості вирішення актуальних проблем в Івано-Франківській області. Зокрема, мовиться про економічний розвиток регіону.

      Цікаво, що сам Федорів з 10 лютого був тимчасовим очільником області. Після офіційного призначення він подяував президенту за висловлену довіру.

      Що відомо про Віталія Федоріва?Він є 43-річним економістом родом з Прикарпаття. Народився очільник області у Братківцях Тисменицького району. Він закінчив місцевий університет нафти й газу за спеціальністю "економіка підприємства".

      У структурі обладержадміністрації працював з далекого 2001 року. У листопаді 2018 року став заступником голови ОДА, а в лютому 2020-го – тимчасовим очільником.

      Віталій Федорів
      Віталій Федорів став головою Івано-Франківської ОДА / фото dovidka.com.ua

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Призначення Зеленського Володимир Зеленський Новини Івано-Франківська Новини України Новини політики
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