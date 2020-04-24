Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации. Президент сразу же провел встречу с новым главой области и пожелал ему успехов в работе.

Указ о назначении Виталия Федорива председателем облгосадминистрации опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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Владимир Зеленский во время встречи, которая следовала назначению, подчеркнул важность решения актуальных проблем в Ивано-Франковской области. В частности, речь идет об экономическом развитии региона.

Интересно, что сам Федоров с 10 февраля был временным главой области. После официального назначения он благодарил президента за выраженное доверие.

Что известно про Виталия Федорива?

Он является 43-летним экономистом родом из Прикарпатья. Родился глава области в Братковцах Тисменицкого района. Он окончил местный университет нефти и газа по специальности "экономика предприятия".



В структуре обладминистрации работал с далекого 2001 года. В ноябре 2018 года стал заместителем председателя ОГА, а в феврале 2020-го – временным руководителем.



Виталий Федорив стал председателем Ивано-Франковской ОГА / фото dovidka.com.ua