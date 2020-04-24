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      Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской ОГА: что о нем известно

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      Виталий Федорив возглавил Ивано-Франковскую ОГА, что о нем известно
      Зеленский назначил Федорива председателем Франковской ОГА / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации. Президент сразу же провел встречу с новым главой области и пожелал ему успехов в работе.

      Указ о назначении Виталия Федорива председателем облгосадминистрации опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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      Владимир Зеленский во время встречи, которая следовала назначению, подчеркнул важность решения актуальных проблем в Ивано-Франковской области. В частности, речь идет об экономическом развитии региона.

      Интересно, что сам Федоров с 10 февраля был временным главой области. После официального назначения он благодарил президента за выраженное доверие.

      Что известно про Виталия Федорива?
      Он является 43-летним экономистом родом из Прикарпатья. Родился глава области в Братковцах Тисменицкого района. Он окончил местный университет нефти и газа по специальности "экономика предприятия".

      В структуре обладминистрации работал с далекого 2001 года. В ноябре 2018 года стал заместителем председателя ОГА, а в феврале 2020-го – временным руководителем.

      Віталій Федорів
      Виталий Федорив стал председателем Ивано-Франковской ОГА / фото dovidka.com.ua

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Назначения Зеленского Владимир Зеленский Новости Ивано-Франковска Новости политики
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