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      Зеленський про пенсії: Ми не можемо просто друкувати гроші

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      Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з пенсіями в Україні / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що підвищення пенсій хочуть всі, але на цей момент є деякі труднощі. Глава держави пояснив, що потрібно зробити, щоб з'явилася можливість підвищити пенсії.

      "Ми всі хочемо підвищення шахтарям, учителям, медикам... ми повинні їм збільшувати зарплату. Але є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій?" – сказав Зеленський у відео, опублікованому на фейсбук-сторінці Офісу Президента.

      Читайте також: Стаж для пенсії: як купити, скільки коштує та кому це потрібно

      Але ми повинні зрозуміти: ми серйозно збільшуємо пенсії, або ми вкладаємо ці гроші в інфраструктуру, модернізацію країни. А вкладаючи в економіку, інфраструктуру країни, у нас є можливість, щоб вона (пенсія), може, не в рази зростала, але вона почне зростати,
      – додав президент.

      Він додав, що такі інвестиції сприятимуть появі робочих місць, працюватиме більше людей і таким чином почнуть зростати надходження до бюджету.

      Зеленський також вірить у те, що протягом 4 років рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат у сусідній Польщі. Президент очікує на повернення українських заробітчан додому.

      Дивіться відео з міні-інтерв'ю Зеленського:

      стаж для пенсії в Україні 2020
      Необхідний стаж для пенсії в Україні у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Пенсія Зарплата Гроші Бюджет
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