Зеленський про пенсії: Ми не можемо просто друкувати гроші
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підвищення пенсій хочуть всі, але на цей момент є деякі труднощі. Глава держави пояснив, що потрібно зробити, щоб з'явилася можливість підвищити пенсії.
"Ми всі хочемо підвищення шахтарям, учителям, медикам... ми повинні їм збільшувати зарплату. Але є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій?" – сказав Зеленський у відео, опублікованому на фейсбук-сторінці Офісу Президента.
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Але ми повинні зрозуміти: ми серйозно збільшуємо пенсії, або ми вкладаємо ці гроші в інфраструктуру, модернізацію країни. А вкладаючи в економіку, інфраструктуру країни, у нас є можливість, щоб вона (пенсія), може, не в рази зростала, але вона почне зростати,
– додав президент.
Він додав, що такі інвестиції сприятимуть появі робочих місць, працюватиме більше людей і таким чином почнуть зростати надходження до бюджету.
Зеленський також вірить у те, що протягом 4 років рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат у сусідній Польщі. Президент очікує на повернення українських заробітчан додому.
Дивіться відео з міні-інтерв'ю Зеленського:
Необхідний стаж для пенсії в Україні у 2020 році / Інфографіка 24 каналу