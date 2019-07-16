16:11
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блог Соцмережі

      Зеленский проиграл Путину в первом раунде

      6415
      Первый раунд: Путин – Зеленский – 1:0
      Первый раунд: Путин – Зеленский – 1:0 / РосСМИ

      МИД РФ говорит, что обсуждает с Украиной обмен моряков. И судя по движению вокруг российского агента Вышинского, украинских моряков будут менять на российского шпиона.

      Первый раунд Путин – Зеленский заканчивается поражением Зеленского. Но нам это подадут как большую победу. Перед выборами сделав подарок тому, кто с моряками приедет в Киев (Зеленский, Медведчук, кто угодно) и позволив Путину сохранить лицо.

      Важно: Украина должна включить Медведчука в санкционный список

      Почему это победа Путина?

      Потому что он не может не отпустить моряков. Есть решение международного суда, обязательно для исполнения. Не исполнит – получит болезненные санкции. И ему надо отдать. Он никуда не денется. И это было бы большая победа Украины. Публичная. Заставить агрессора признать свою вину. Показать в очередной раз, что Крым – это Украина. И что наши моряки не совершили никакого преступления. Они невиновны, черт возьми.

      Но нет. Похоже, моряки вернуться домой не просто так. Навстречу им поедет российский шпион. И русские это продадут еще и как защита свободы слова в Украине. Прекрасно. И прямо перед выборами. Совпадение?

      Российский агент Вышинский
      Кирилл Вышинский

      Вышинский очень важен для Москвы. Почему-то очень важен. Может потому, что Путин чувствует в нем коллегу, но это не важно. Можно было бы обменять на Сенцова и других политических узников Кремля. Настолько важного агента больше у нас нет. Это актив. Более весомым, судя по всему, может быть только Медведчук. Но как-то не вериться, что его арестуют. И вот вместо того, чтобы использовать этот актив для вызволенною наших пленников, мы его отдаем просто так. Да, просто так. Потому что моряки должны были бы приехать домой в любом случае.

      Это сделка

      Как бы цинично это не звучало. Путин циник, и мы вынуждены думать как циники, когда общаемся с ним. Вот представьте, что кто-то должен вам тысячу гривен и проиграл суд. Но он приходит к вам и говорит, что он вернет вам эту тысячу гривен, но в обмен вы подарите ему ваши туфли. Чтобы вы сказали в реальной жизни? Что это просьба хитро сделанного товарища, и послали бы его куда подальше.

      И да, моряки  герои и должны быть дома. Это не обсуждается. Но также домой должен вернуться Сенцов и другие. И сейчас мы упускаем шанс вернуть их. Моряков не должны обменять – их должны просто отпустить. И встретить в Украине, как невиновных героев. Наши дипломаты и юристы сделали все для этого, а вот наши политики…

      украинские моряки в плену России
      Моряков не должны обменять – их должны просто отпустить 

      Зеленский упускает этот шанс то ли по причине неопытности, то ли потому, что ему важен политический пиар. Но результат один. Путин – Зеленский – 1:0.

      Интересно: Россия фактически взяла на себя ответственность за сбитый "Боинг" МН17

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      8495
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Публікації Володимир Путін Володимир Зеленський Українські моряки в полоні Олег Сенцов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      55908
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      сьогодні , 13:00 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      3748
      Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      сьогодні , 16:06 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      11
      Когда и как произойдет колонизация Луны
      сьогодні , 15:30 Когда и как произойдет колонизация Луны
      Іван Яковина 155
      Зеленский проиграл Путину в первом раунде
      сьогодні , 15:11 Зеленский проиграл Путину в первом раунде
      Блог Соцмережі 6415
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук