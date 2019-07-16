Зеленский проиграл Путину в первом раунде

Первый раунд Путин – Зеленский заканчивается поражением Зеленского. Но нам это подадут как большую победу. Перед выборами сделав подарок тому, кто с моряками приедет в Киев (Зеленский, Медведчук, кто угодно) и позволив Путину сохранить лицо.

Важно: Украина должна включить Медведчука в санкционный список

Почему это победа Путина?

Потому что он не может не отпустить моряков. Есть решение международного суда, обязательно для исполнения. Не исполнит – получит болезненные санкции. И ему надо отдать. Он никуда не денется. И это было бы большая победа Украины. Публичная. Заставить агрессора признать свою вину. Показать в очередной раз, что Крым – это Украина. И что наши моряки не совершили никакого преступления. Они невиновны, черт возьми.

Но нет. Похоже, моряки вернуться домой не просто так. Навстречу им поедет российский шпион. И русские это продадут еще и как защита свободы слова в Украине. Прекрасно. И прямо перед выборами. Совпадение?



Кирилл Вышинский

Вышинский очень важен для Москвы. Почему-то очень важен. Может потому, что Путин чувствует в нем коллегу, но это не важно. Можно было бы обменять на Сенцова и других политических узников Кремля. Настолько важного агента больше у нас нет. Это актив. Более весомым, судя по всему, может быть только Медведчук. Но как-то не вериться, что его арестуют. И вот вместо того, чтобы использовать этот актив для вызволенною наших пленников, мы его отдаем просто так. Да, просто так. Потому что моряки должны были бы приехать домой в любом случае.

Это сделка

Как бы цинично это не звучало. Путин циник, и мы вынуждены думать как циники, когда общаемся с ним. Вот представьте, что кто-то должен вам тысячу гривен и проиграл суд. Но он приходит к вам и говорит, что он вернет вам эту тысячу гривен, но в обмен вы подарите ему ваши туфли. Чтобы вы сказали в реальной жизни? Что это просьба хитро сделанного товарища, и послали бы его куда подальше.

И да, моряки – герои и должны быть дома. Это не обсуждается. Но также домой должен вернуться Сенцов и другие. И сейчас мы упускаем шанс вернуть их. Моряков не должны обменять – их должны просто отпустить. И встретить в Украине, как невиновных героев. Наши дипломаты и юристы сделали все для этого, а вот наши политики…



Моряков не должны обменять – их должны просто отпустить

Зеленский упускает этот шанс то ли по причине неопытности, то ли потому, что ему важен политический пиар. Но результат один. Путин – Зеленский – 1:0.

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