Зеленський прокоментував скандал із Брагарем, пенсіонеркою та собакою
Володимир Зеленський вважає неприємним скандал із висловлюванням нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагаря. Народний обранець запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку.
Історія із заявою про собаку та газ є дуже непривабливою, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
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При цьому глава держави наголосив, що "завжди підтримує молодих, але бачимо, що буває".
Але в цьому випадку давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював в нашому штабі, він історик, аспірант в Інституті Шевченка. Розумна людина, але дуже молодий,
– сказав він.
Історія про Брагаря, пенсіонерку, собаку і комуналку
Під час телефонного дзвінка у студію одного з телеканалів пенсіонерка поцікавилась у політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за компослуги треба платити ще більше.
Тоді гість студії Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку. Після цього фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.
Заява Брагаря викликала шквал обурення. У партії "Слуга народу" заявили, що не підтримують таку позицію депутата. Сам нардеп також попросив вибачення. Брагар переконував, що є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання.
Згодом з’ясувалося, що ця жінка – звичайна селянка і собака в неї – далеко не елітної породи. При цьому в Офісі Президента повідомили, що жінка отримує субсидію і платить за газ та електроенергію 300 – 350 гривень на місяць.
Водночас Брагар не приїхав на заплановану зустріч у село Аджамка на Кіровоградщині, хоча свої плани про візит політик підтвердив кілька разів.