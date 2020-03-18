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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Дудою: говорили про коронавірус

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      Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Дудою / Фото пресслужби ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою координацію зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу.

      Володимир Зеленський розповів про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей, мовиться на сайті президента.

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      Президент також подякував Анджею Дуді за безкоштовну медичну допомогу українцям у Польщі, у яких підтвердили коронавірус.

      Зауважимо, що усім українцям, які перебувають у Польщі, нададуть безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і його безкоштовне лікування.

      Анджей Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися додому як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі.

      За словами польського президента, для цього використають і залізничний, і повітряний транспорт.

      Загалом сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.

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      Пункти пропуску на кордоні України та Польщі: що відомо

      • Наразі діють три пункти пропуску, через які українці можуть повернутися додому: Дорогуськ – Ягодин, Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська.
      • На місцях перебувають українські консули, які допомагають громадянам України перетнути кордон.
      • Ці пункти пропуску є автомобільними. Проте за згодою з польськими прикордонниками на них дозволяють і піший перехід.

      Станом на 18 березня у Польщі зафіксували 238 випадків зараження коронавірусом, а 16 березня коронавірус виявили у двох українців.

      коронавірус симптоми
      Які симптоми у коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Володимир Зеленський Новини політики Анджей Дуда Новини Польщі
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