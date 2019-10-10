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      Зеленський розповів, що буде з ФОПами

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      Зеленський підтримує позицію уряду щодо ФОПів
      Зеленський підтримує позицію уряду щодо ФОПів / Getty Images

      Володимир Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації "податкових схем" фізичних осіб-підприємців. Це допоможе економіці України вийти на новий рівень.

      Усі повинні платити податки, на цьому наголосив президент Володимир Зеленський розповів журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

      Знайте більше: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

      "Все, що вони (уряд – 24 канал) хотіли, – побороти такі корупційні схеми. Ось до чого цей законопроект, ось до чого було це рішення. Думаю, вони на правильному шляху. І це забезпечить нам вихід економіки з тіні", – сказав Зеленський.

      Зазначимо, Гончарук почснив, що фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

      Депутати від"Слуги народу" розробили законопроєкти, які передбачають запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.

      Що передбачають ці зміни?

      • Запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
      • Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Податки Олексій Гончарук
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