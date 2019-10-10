Володимир Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації "податкових схем" фізичних осіб-підприємців. Це допоможе економіці України вийти на новий рівень.

Усі повинні платити податки, на цьому наголосив президент Володимир Зеленський розповів журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

Знайте більше: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

"Все, що вони (уряд – 24 канал) хотіли, – побороти такі корупційні схеми. Ось до чого цей законопроект, ось до чого було це рішення. Думаю, вони на правильному шляху. І це забезпечить нам вихід економіки з тіні", – сказав Зеленський.

Зазначимо, Гончарук почснив, що фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

Депутати від"Слуги народу" розробили законопроєкти, які передбачають запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.

Що передбачають ці зміни?