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      Штрафи і громадські роботи: Зеленський вніс в Раду законопроект, який каратиме "кнопкодавів"

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Запропонований президентом Зеленським законопроект має внести зміни до деяких законодавчих актів про забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

      Відповідний законопроект №10394 зареєстрований українським парламентом 21 червня. 

      Дивіться також: Конституція України буде змінена, – Стефанчук

      Текст документа поки не опублікували. Проте представник Зеленського при Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив, що "кнопкодавів" чекатимуть суворі штрафи: від 51 до 85 тисяч гривень

      Один із варіантів, але ми розглядатимемо його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами, ми хотіли б ввести ще одну санкцію – громадські роботи,
      – додав він.

      Стефанчук раніше також анонсував, що в Адміністрації глави держави підготували законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули.

      Профільним комітетом визначено парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.

      кнопкодави Рада парламент
      Найбільші "кнопкодави" за 2018 рік: інфографіка "Чесно"

      Зазначимо, у парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування. Які і чим це закінчилось – читайте тут.

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      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Володимир Зеленський Верховна Рада
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