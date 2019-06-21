Штрафи і громадські роботи: Зеленський вніс в Раду законопроект, який каратиме "кнопкодавів"
Запропонований президентом Зеленським законопроект має внести зміни до деяких законодавчих актів про забезпечення особистого голосування народними депутатами України.
Відповідний законопроект №10394 зареєстрований українським парламентом 21 червня.
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Текст документа поки не опублікували. Проте представник Зеленського при Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив, що "кнопкодавів" чекатимуть суворі штрафи: від 51 до 85 тисяч гривень.
Один із варіантів, але ми розглядатимемо його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами, ми хотіли б ввести ще одну санкцію – громадські роботи,
– додав він.
Стефанчук раніше також анонсував, що в Адміністрації глави держави підготували законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули.
Профільним комітетом визначено парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
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Зазначимо, у парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування. Які і чим це закінчилось – читайте тут.
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