Зеленський затвердив склад Національної інвестиційної Ради: список
Президент України Володимир Зеленський вніс деякі зміни до положення про Національну інвестиційну раду. Також він своїм указом затвердив її склад.
Як мовиться на сайті українського президента, згідно з до складу Національної інвестиційної ради увійшли:
- голова Верховної ради Дмитро Разумков,
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,
- міністр інфраструктури України Владислав Криклій,
- міністр юстиції Денис Малюська,
- міністр фінансів Ігор Уманський,
- голова Національного банку України Яків Смолій (за згодою),
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Водночас до складу ради входять:
- президент Державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR Ровнаг Абдуллаєв,
- голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Туреччина) Ахмет Акча,
- генеральний директор компанії Unilever NV (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Алан Джоуп,
- голова правління та генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Лакшмі Нівас Міттал,
- голова ради директорів Marubeni Corporation (Японія) Фумія Кокубу,
- голова правління компанії Metro AG (Німеччина) Олаф Кох,
- генеральний директор компанії Engie SA (Франція) Ізабель Кочер,
- голова правління компанії Louis Dreyfus Holding Б.V. (Нідерланди) Маргарита Луї-Дрейфус,
- старший віце-президент, президент і головний виконавчий директор компанії General Electric (США) Жером Пекресс,
- голова правління та генеральний директор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) Султан Ахмед Бін Сулайем,
- президент і генеральний директор компанії POSCO Intemational Corp. (Південна Корея) Кім Янг-Саш.
Що таке Національна інвестиційна рада України
Це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.
Основні завдання Національної інвестиційної ради
– Розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, враховуючи найкращі міжнародні практики.
– Сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
– Напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних і національних інвестицій у розвиток економіки України.
– Вивчення ініціатив і потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.
– Аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема, щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів
– Участь в опрацюванні проєктів законодавчих актів з питань інвестиційної діяльності.
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До слова, нещодавно у Нацбанку заявляли, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Водночас держрегулятор запевнив, що інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.
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