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      Зеленський затвердив склад Національної інвестиційної Ради: список

      -
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський вніс деякі зміни до положення про Національну інвестиційну раду. Також він своїм указом затвердив її склад.

      Як мовиться на сайті українського президента, згідно з до складу Національної інвестиційної ради увійшли:

      • голова Верховної ради Дмитро Разумков,
      • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
      • керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,
      • міністр інфраструктури України Владислав Криклій,
      • міністр юстиції Денис Малюська,
      • міністр фінансів Ігор Уманський,
      • голова Національного банку України Яків Смолій (за згодою),
      • прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

      Зверніть увагу! Чи можливі в Україні дефолт і валютні обмеження: відповідь Нацбанку

      Водночас до складу ради входять:

      • президент Державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR Ровнаг Абдуллаєв,
      • голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Туреччина) Ахмет Акча,
      • генеральний директор компанії Unilever NV (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Алан Джоуп,
      • голова правління та генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Лакшмі Нівас Міттал,
      • голова ради директорів Marubeni Corporation (Японія) Фумія Кокубу,
      • голова правління компанії Metro AG (Німеччина) Олаф Кох,
      • генеральний директор компанії Engie SA (Франція) Ізабель Кочер,
      • голова правління компанії Louis Dreyfus Holding Б.V. (Нідерланди) Маргарита Луї-Дрейфус,
      • старший віце-президент, президент і головний виконавчий директор компанії General Electric (США) Жером Пекресс,
      • голова правління та генеральний директор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) Султан Ахмед Бін Сулайем,
      • президент і генеральний директор компанії POSCO Intemational Corp. (Південна Корея) Кім Янг-Саш.

      Що таке Національна інвестиційна рада України

      Це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.

      Основні завдання Національної інвестиційної ради

      – Розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, враховуючи найкращі міжнародні практики.

      – Сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

      – Напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних і національних інвестицій у розвиток економіки України.

      – Вивчення ініціатив і потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.

      – Аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема, щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів

      – Участь в опрацюванні проєктів законодавчих актів з питань інвестиційної діяльності.

      До речі! Зеленський зустрівся послами G7 та Євросоюзу: про що говорили

      До слова, нещодавно у Нацбанку заявляли, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Водночас держрегулятор запевнив, що інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Інвестиції Президент України Володимир Зеленський Новини політики
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