Зеленський затвердив склад Національної інвестиційної Ради: список

Президент України Володимир Зеленський вніс деякі зміни до положення про Національну інвестиційну раду. Також він своїм указом затвердив її склад.

Як мовиться на сайті українського президента, згідно з до складу Національної інвестиційної ради увійшли:

голова Верховної ради Дмитро Разумков ,

, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ,

, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак ,

, міністр інфраструктури України Владислав Криклій ,

, міністр юстиції Денис Малюська ,

, міністр фінансів Ігор Уманський ,

, голова Національного банку України Яків Смолій (за згодою),

(за згодою), прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Водночас до складу ради входять:

президент Державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR Ровнаг Абдуллаєв,

голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Туреччина) Ахмет Акча,

генеральний директор компанії Unilever NV (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Алан Джоуп,

голова правління та генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Лакшмі Нівас Міттал,

голова ради директорів Marubeni Corporation (Японія) Фумія Кокубу,

голова правління компанії Metro AG (Німеччина) Олаф Кох,

генеральний директор компанії Engie SA (Франція) Ізабель Кочер,

голова правління компанії Louis Dreyfus Holding Б.V. (Нідерланди) Маргарита Луї-Дрейфус,

старший віце-президент, президент і головний виконавчий директор компанії General Electric (США) Жером Пекресс,

голова правління та генеральний директор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) Султан Ахмед Бін Сулайем,

президент і генеральний директор компанії POSCO Intemational Corp. (Південна Корея) Кім Янг-Саш.

Що таке Національна інвестиційна рада України

Це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.

Основні завдання Національної інвестиційної ради

– Розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, враховуючи найкращі міжнародні практики.

– Сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

– Напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних і національних інвестицій у розвиток економіки України.

– Вивчення ініціатив і потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.

– Аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема, щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів

– Участь в опрацюванні проєктів законодавчих актів з питань інвестиційної діяльності.

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До слова, нещодавно у Нацбанку заявляли, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Водночас держрегулятор запевнив, що інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.