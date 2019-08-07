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      Зеленський зустрічається з Ердоганом: фото, відео офіційної церемонії

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      Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом в Туреччині 7 серпня 2019
      Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом / president.gov.ua

      У Анкарі пройшла офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

      Лідери вийшли на площу перед Палацом Президента Туреччини під гімни двох держав.

      Читайте також: Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео

      Після цього президенти оглянули стрій турецьких воїнів Почесної варти та представили членів офіційних делегацій.


      Зеленський та Ердоган на офіційній церемонії в Туреччині

      Так, разом з Зеленським до Туреччини приїхав секретар РНБО Олександр Данилюк, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко, заступник керівника ОП Олексій Гончарук та інші.


      Зеленський представив Ердогану українську делегацію

      Одразу після офіційної церемонції розпочалися переговори Зеленського та Ердогана у форматі "віч-на-віч". 

       

      Що відомо про візит Зеленського до Туреччини? Зеленський перебуватиме з першим офіційним візитом у Туреччині 7-8 серпня. Одразу ж після прибуття глава держави взяв участь у церемонії покладання вінка у Мавзолеї імені першого президента Туреччини Мастафи Кемаля Ататюрка. Після цього Зеленський був на відкритті центру кримськотатарської діаспори та зустрівся з кримськими татарами Туреччини.

      У Зеленського ще запланована зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм. Також український лідер відвідає українсько-турецький бізнес-форум.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Володимир Зеленський Кримські татари Вадим Пристайко Мустафа Джемілєв Олександр Данилюк Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 канал
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