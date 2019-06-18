Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмайєром: про що говорили політики

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Політики поговорили про окупований Донбас.

Зокрема, Зеленський зі Штайнмайєром обговорили можливість функціонування нормандського формату. Мовилося і про звільнення затриманих Росією українських моряків.

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Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося,

– наголосив український президент.

З ким ще Зеленський зустрівся в Німеччині?

З канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

Після цієї зустрічі Зеленський заявив, що з Росією вдасться досягти домовленості щодо транзиту газу "без викручування рук". Проте сказав, що позиції України та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" діаметрально протилежні. Президент України також закликав побувати на Донбасі та в Криму тих, хто агітує у Євросоюз зняти санкції з Росії.

Водночас Меркель заявила, що схвалює відновлення "нормандського формату" у межах мінського процесу. Меркель також впевнена у збереженні санкцій проти Росії до повернення Криму Україні.

З головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле

Політики обговорили продовження санкцій проти Росії, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на сході України та звільнення заручників.