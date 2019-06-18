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      Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмайєром: про що говорили політики

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      Зеленський та Штайнмайєр з дружинами зустрілися в Берліні
      Зеленський та Штайнмайєр з дружинами зустрілися в Берліні / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Політики поговорили про окупований Донбас.

      Зокрема, Зеленський зі Штайнмайєром обговорили можливість функціонування нормандського формату. Мовилося і про звільнення затриманих Росією українських моряків.

      Читайте також: Зустріч "нормандської четвірки", яка може завершити війну на Донбасі, запланована на 12 липня

      Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося,
      – наголосив український президент.

      З ким ще Зеленський зустрівся в Німеччині?

      З канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

      Після цієї зустрічі Зеленський заявив, що з Росією вдасться досягти домовленості щодо транзиту газу "без викручування рук". Проте сказав, що позиції України та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" діаметрально протилежні. Президент України також закликав побувати на Донбасі та в Криму тих, хто агітує у Євросоюз зняти санкції з Росії.

      Водночас Меркель заявила, що схвалює відновлення "нормандського формату" у межах мінського процесу. Меркель також впевнена у збереженні санкцій проти Росії до повернення Криму Україні.

      З головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле

      Політики обговорили продовження санкцій проти Росії, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на сході України та звільнення заручників.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Війна на Донбасі Нормандський формат Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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