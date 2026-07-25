Не треба робити поспішних висновків, – експерт пояснив зміни у рейтингах Зеленського та Федорова

Останні події в Україні щодо ротації у політико-військовому керівництві призвели до зміни у суспільстві щодо ставлення до Володимира Зеленського. За нього, відповідно до результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", в першому турі гіпотетичних виборів проголосували б 22,3% опитувальних. Водночас за ексміністра оборони Михайла Федорова – 13,4%.

Також рівень довіри Михайла Федорова за останній тиждень зріс з 35% до 65%. Керівник політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс" Ярослав Макітра у розмові з 24 Каналом прокоментував ці результати опитування.

Ситуація абсурдна

Макітра зазначив, що вихід із ситуації, яка склалася зі звільнення Федорова з посади глави Міноборони, є непростою. Насамперед тому, що ексміністр вимагає повернення на аналогічну посаду.

В політиці такі дії не прийняті. Тобто якщо президент чи хтось у команді ухвалює рішення, відкатати його назад просто тому, що вийшла група людей на вулицю, неможливо. Це б сталося, якби ці протести були масштабніші і була б серйозніша криза. Однак це б означало одне: послаблення власного авторитету у своїй команді. Тому навряд чи президент на це наважиться,

– підкреслив він.

Очевидно, що Федоров теж це чудово розуміє, тому вже грає у політику. Він усвідомлює, якщо дотисне ситуацію, то вийде у ТОП-лігу. І він, за словами експерта, продемонстрував, що здатен переконати президента за короткий термін і, зокрема, посприяти заміні головкома. Тому що після атаки Федорова ця відставка, очевидно, і так була б, але вона просто пришвидшилась у часі.

Важко пригадати, коли в Україні були такі затяжні протести щодо повернення людини на ту посаду, на якій вона була в тій же конструкції влади. Ситуація трохи абсурдна. Федоров не критикує президента, він просто вимагає повернення на ту посаду, яку обіймав. Люди протестують фактично не проти президента, який усунув Федорова, а за те, щоб він повернув його на посаду,

– наголосив Ярослав Макітра.

Очевидно, на його думку, що Федоров має певні політичні амбіції. Принаймні так, як він себе повів, – це класична політична історія. Однак варто розуміти, що є цифри, є рейтинги довіри, і вони в Україні заміряються доволі швидко. Водночас потрібно звернути увагу на те, як соціологи ставлять запитання: "якщо вибори відбудуться найближчої неділі". Але наразі не зрозуміло, чи можливі вибори у найближчі пів року.

Соціолог прокоментував останні рейтинги Зеленського та Федорова: дивіться відео

"Тому всі ці рейтинги можуть дуже швидко видозмінитися. Це дуже умовна історія для певної гри, для задоволення якихось амбіцій. Це не те дзеркало, яке покаже результати на виборах", – впевнений керівник політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс".

Він також відзначив, що показник рівня довіри – доволі важливий, тому що дає можливість зараз проводити певні політичні дії, мати підтримку в суспільстві, вести власну гру. Однак щодо результатів рейтингів, то це про майбутнє.

Але й тут є нюанси. Цей замір відбувся на піку емоційної хвилі, коли протести були наймасовішими. Також Федоров після того сказав, що відмовляється від інших посад, а це могло також вплинути на різні показники. Тому не треба робити поспішних висновків. Необхідно почекати 2 – 3 тижні, і тоді можна буде зрозуміти, наскільки цей рівень довіри є стабільним,

– зауважив він.

Макітра додав, що діяльність політика потребує людських, грошових ресурсів. Тому якщо Федоров стає на цей шлях і він не прийме іншу посаду, то йому буде важко втримувати рівень довіри до себе і бути постійно присутнім у дискурсі, не критикуючи при цьому Володимира Зеленського.